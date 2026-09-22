Трансформаторы спрячут в специальные железобетонные «саркофаги», территорию оборудуют датчиками для обнаружения подкопов, а ограждение должно выдерживать даже попытку прорыва грузовика со взрывчаткой.

Об этом 22 сентября сообщает Reuters со ссылкой на руководство литовского оператора электросетей Litgrid, а также представителей властей Литвы и Польши.

В 30 километрах от Калининградской области

Речь идёт о новой трансформаторной подстанции Gižai, которую построят в Вилкавишкском районе примерно в 30 километрах от Калининградской области России.

Объект площадью около 35 гектаров должен стать крупнейшей подстанцией Litgrid в Литве и одним из центральных элементов проекта Harmony Link — нового сухопутного энергетического соединения Литвы и Польши. Ввести Harmony Link в эксплуатацию планируется до конца 2030 года.

После синхронизации энергосистем стран Балтии с континентальной Европой новое соединение должно дополнительно увеличить возможности передачи электроэнергии между Литвой и Польшей на 700 МВт.

Однако при проектировании Gižai теперь учитывают не только обычные аварии и стихийные бедствия.

По словам главы Litgrid Андрюса Шемешкявичюса, раньше при проектировании электросетей специалисты прежде всего готовились к природным катастрофам. Теперь же приходится учитывать весь спектр возможных угроз — в том числе гибридные атаки и прямое физическое воздействие на энергетические объекты.

Рассчитывают на несколько «Шахедов»

Один из наиболее необычных элементов проекта — специальные железобетонные сооружения вокруг дорогостоящего энергетического оборудования.

По словам главы Litgrid, обычного бетона для них недостаточно: предполагается использовать специально усиленный материал, который должен лучше сопротивляться разрушению при взрыве.

Проектировщики исходят в том числе из сценария атаки нескольких беспилотников типа Shahed, каждый из которых может нести около 100 кг взрывчатки. Именно поэтому трансформаторы и другое критически важное оборудование планируется размещать внутри своеобразных железобетонных «саркофагов».

Есть и дополнительная проблема: закрытое таким образом оборудование необходимо искусственно охлаждать, что заметно усложняет и удорожает строительство.

Кроме того, ключевые элементы подстанции будут дублироваться. Если одна установка окажется уничтожена или повреждена, объект сможет продолжить работу. Это особенно важно потому, что изготовление и доставка некоторых специализированных компонентов энергосистемы могут занимать годы.

Забор от грузовика и датчики против подкопов

Защита от беспилотников — лишь часть проекта.

Вокруг подстанции предусмотрено ограждение, рассчитанное на попытку проникновения с использованием начинённого взрывчаткой грузовика. На территории установят датчики, способные обнаруживать возможные подкопы.

Большая площадь объекта тоже является элементом защиты: оборудование предполагается разместить так, чтобы попадание одного беспилотника не могло вывести из строя всю подстанцию сразу.

В разработке мер физической безопасности участвуют и литовские военные, консультирующие Litgrid по защите критической энергетической инфраструктуры от современных угроз.

За безопасность придётся доплатить десятки миллионов

Такой уровень защиты обходится дорого. По оценке Litgrid, дополнительные меры безопасности увеличат стоимость строительства Gižai как минимум на 48 млн евро, причём сумма ещё может вырасти в зависимости от геополитической ситуации.

Литовский министр энергетики Лукас Савицкас сообщил Reuters, что Вильнюс намерен обратиться к Евросоюзу с просьбой профинансировать не менее половины стоимости подстанции.

Литва и Польша считают, что приграничные государства не должны самостоятельно оплачивать все дополнительные расходы, связанные с защитой энергетической инфраструктуры.

Ранее страны Балтии вместе с Польшей запросили у ЕС 382 млн евро на усиление безопасности существующей энергосистемы, однако получили 112 млн евро.

Таким образом, Gižai становится показательным примером того, как меняется строительство гражданской инфраструктуры в Европе: энергетические объекты теперь проектируют с учётом сценариев, которые ещё несколько лет назад рассматривались прежде всего военными — атак дронов, диверсий и взрывов.