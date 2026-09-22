Суд США утвердил график, который airBaltic должна выполнить в рамках процедуры Chapter 11. Уже до начала декабря авиакомпания обязана подписать соглашения о конфиденциальности как минимум с двумя потенциальными инвесторами, а также выполнить ряд других условий для получения следующего финансирования.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic получила первый транш финансирования по программе debtor-in-possession (DIP) в размере 140 млн евро, однако дальнейшее выделение средств будет зависеть от выполнения конкретных требований, установленных Судом по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка.

Одним из ключевых условий станет поиск новых инвесторов. В течение 80 дней после начала процедуры Chapter 11 — то есть до начала декабря — компания должна подписать соглашения о конфиденциальности (NDA) как минимум с двумя потенциальными инвесторами и получить от них первоначальные коммерческие предложения.

Это не означает, что инвестиции уже найдены. Пока речь идет лишь о первых официальных шагах, которые должны подтвердить интерес потенциальных участников к вложению капитала в авиакомпанию.

Для получения второго транша DIP-финансирования в размере 125 млн евро airBaltic предстоит выполнить еще несколько обязательств. До середины ноября компания должна обратиться в суд с ходатайством о расторжении ряда договоров лизинга самолетов, представить кредиторам обновленный бизнес-план с программой повышения эффективности, а также начать переговоры с потенциальными инвесторами.

Следующий этап рассчитан на первые месяцы зимы. В течение 100 дней авиакомпания должна договориться с лизингодателями, а также с компаниями Pratt & Whitney, Airbus и Lufthansa, представить план сокращения расходов и подготовить план реорганизации, предусматривающий полное погашение DIP-финансирования.

Еще через 20 дней airBaltic должна обеспечить три юридически обязательных соглашения: получить подтверждение будущих инвестиций в капитал компании, заручиться поддержкой правительства Латвии в отношении плана реорганизации и договориться о так называемом exit-финансировании, которое позволит завершить процедуру Chapter 11.

Фактическое перечисление денег на этом этапе не требуется. Суд ожидает именно юридически оформленных обязательств предоставить финансирование в будущем.

Третий транш в размере 50 млн евро компания сможет получить после завершения оформления документов по реструктуризации авиапарка. Согласно утвержденному графику, в течение 160 дней суд должен рассмотреть Disclosure Statement — документ, объясняющий кредиторам условия будущей реорганизации.

Если процесс будет идти по плану, то примерно через семь месяцев суд утвердит план реорганизации, а спустя около девяти месяцев после начала процедуры он должен вступить в силу.

Первый транш в размере 140 млн евро airBaltic уже получила. Как ранее сообщала авиакомпания, средства предназначены для обеспечения непрерывной работы и проведения финансовой реструктуризации. При этом из материалов суда следует, что более половины этой суммы — почти 79 млн евро — планируется направить на выкуп самолетов и авиационных двигателей, которые затем станут обеспечением для новых кредиторов.

Процедура Chapter 11 не означает прекращения работы перевозчика. Компания подчеркивает, что продолжает выполнять рейсы в обычном режиме, а все приобретенные билеты и бронирования остаются действительными.

Окончательное заседание суда по вопросу полного пакета DIP-финансирования назначено на 9 октября. Саму процедуру реструктуризации airBaltic рассчитывает завершить к середине 2027 года.