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Латгальский сыр может получить особый статус в ЕС 0 24

Бизнес
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латгальский сыр

ChatGPT

Традиционный Latgales pakša siers, известный также под латгальским названием «Latgolys pakša sīrs», сделал еще один шаг к европейскому признанию. Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (ПВС) признала его заявку соответствующей требованиям для регистрации защищенного географического указания. Теперь документы могут быть направлены в Еврокомиссию.

ПВС изучила документы, представленные объединением «Siera klubs», и пришла к выводу, что заявка соответствует требованиям регламента Европейского парламента и Совета ЕС о географических указаниях для вин, крепких алкогольных напитков и сельскохозяйственной продукции, а также гарантированных традиционных особенностях и факультативных обозначениях качества сельхозпродукции.

Следующий этап — Еврокомиссия

После положительного решения PVD заявку на регистрацию названия «Latgales pakša siers / Latgolys pakša sīrs» можно передавать в Европейскую комиссию для рассмотрения уже на уровне Европейского союза.

Однако национальная процедура еще предусматривает возможность оспорить принятое решение. Любое физическое или юридическое лицо, имеющее законный интерес, может сделать это в Министерстве земледелия в течение месяца после вступления решения в силу.

В реестрах ЕС географических указаний и гарантированных традиционных продуктов сейчас зарегистрировано в общей сложности более 1800 защищенных наименований.

У Латвии уже восемь защищенных продуктов

Как отмечает PVD, в европейские реестры схем качества уже внесены восемь продуктов из Латвии. Четыре из них имеют защищенное географическое указание, три зарегистрированы как продукты с гарантированной традиционной особенностью, еще один имеет защищенное наименование места происхождения.

При этом список может пополниться сразу несколькими латвийскими продуктами.

В настоящее время Еврокомиссия уже рассматривает заявки на регистрацию защищенных географических указаний «Rīgas līča lucīši», «Latvijas siers» и «Straupes sviests ar kaņepēm».

Теперь для дальнейшего рассмотрения в Еврокомиссию планируется направить и заявку на «Latgales pakša siers / Latgolys pakša sīrs».

Что это означает

Положительное решение ПВС еще не означает окончательной регистрации Latgales pakša siers в европейском реестре. Впереди остается рассмотрение заявки на уровне ЕС.

Если процедура завершится успешно, название «Latgales pakša siers / Latgolys pakša sīrs» пополнит перечень латвийских продуктов, чья связь с регионом и соответствующее географическое наименование защищаются в рамках европейской системы качества.

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#Латвия #Европейская комиссия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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