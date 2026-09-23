Финансирование, которое должно помочь airBaltic пройти процедуру реструктуризации по американской процедуре Chapter 11, обойдется авиакомпании дороже, чем сообщалось ранее. Помимо процентов по кредиту, судебные документы предусматривают комиссионные выплаты, общая сумма которых может достичь 52,5 млн евро.

Условия предоставления DIP-финансирования (Debtor-in-Possession financing) для airBaltic предусматривают не только выплату процентов по кредиту, но и несколько крупных комиссий. Это следует из временного решения Суда по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка.

Ранее сообщалось, что авиакомпания получила обязательства по предоставлению до 350 млн евро нового финансирования, которое позволит обеспечить ликвидность и продолжить работу во время процедуры Chapter 11.

Известно, что процентная ставка по кредиту составляет SOFR + 8%, что сейчас соответствует примерно 12% годовых. Однако опубликованные судебные документы показывают, что этим стоимость финансирования не ограничивается.

Помимо процентов, соглашение предусматривает три комиссии по 5% каждая от общей суммы кредита. Если все они будут применены, авиакомпания должна будет выплатить 52,5 млн евро.

Самая крупная из них — комиссия за обязательство предоставить финансирование (backstop commitment fee). Она составляет 17,5 млн евро и выплачивается кредиторам за готовность предоставить всю сумму кредита, даже если компания воспользуется лишь частью средств.

Еще 17,5 млн евро составляет первоначальная комиссия (upfront DIP fee), которая начисляется после вступления соглашения в силу.

Важно, что эти две комиссии не потребуется оплачивать сразу. Согласно условиям договора, они будут включены в основную сумму кредита. Это означает, что долг автоматически увеличится на 35 млн евро, а на эту сумму также будут начисляться проценты.

Иными словами, стоимость финансирования возрастает не только за счет самих комиссий, но и за счет процентов, которые будут начисляться на увеличенную сумму задолженности.

Третья комиссия — exit fee — также составляет 17,5 млн евро. Ее необходимо будет выплатить денежными средствами при завершении процедуры Chapter 11, погашении или досрочном возврате кредита.

Кроме того, договор предусматривает возможность применения дополнительной компенсации make-whole fee. Она может взиматься в случае досрочного погашения займа, чтобы компенсировать кредиторам недополученные проценты и другие выплаты. Будет ли эта комиссия применена и в каком размере, пока неизвестно — окончательное решение должен принять суд.

Отдельно предусмотрено и вознаграждение агенту, который будет администрировать DIP-финансирование. Его размер в опубликованных судебных документах не раскрывается.

Процедура Chapter 11 позволяет компании продолжать работу во время финансовой реструктуризации и одновременно защищает ее от требований кредиторов. В airBaltic подчеркивают, что все рейсы выполняются по расписанию, а пассажиры могут пользоваться услугами авиакомпании в обычном режиме.

Ранее компания отказалась от альтернативного варианта привлечения до 257 млн евро от держателей облигаций под 25% годовых. Вместе с тем часть владельцев облигаций уже оспаривает в суде механизм предоставления нового финансирования.

Ожидается, что процесс реструктуризации завершится к середине 2027 года.