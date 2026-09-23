Латвийская авиакомпания airBaltic этой зимой прекратит прямое авиасообщение между Ригой и Дубаем. Пассажирам, уже купившим билеты, предложат возврат денег, изменение маршрута или перелет с пересадкой.

Как сообщили bb.lv в airBaltic, решение принято после комплексной оценки нескольких факторов. В частности, авиакомпания учитывала текущую ситуацию в регионе и возможные операционные ограничения, способные повлиять на привычные маршруты полетов в Дубай и обратно.

При этом полностью сообщение между Ригой и Дубаем не исчезнет. airBaltic планирует продолжить сотрудничество с авиакомпаниями-партнерами и предлагать пассажирам стыковочные рейсы.

Тем, кто уже приобрел билеты на прямые рейсы, предложат несколько вариантов: перебронирование на другое направление airBaltic, возврат стоимости билета либо перелет в Дубай через партнерские авиакомпании. С клиентами, покупавшими билеты непосредственно у airBaltic, перевозчик свяжется индивидуально. Купившим билеты через туристические агентства необходимо обращаться к своему агенту.

Зимой станет меньше рейсов

Дубай — не единственное направление, которое исчезнет из зимнего расписания. Ранее airBaltic сообщала, что в общей сложности прекратит полеты по 14 маршрутам, в том числе из Риги в Фару, Киттиля, Любляну, на Мальту, в Марракеш и Зальцбург. При этом рейсы в Любляну планируется вернуть в летнем сезоне.

Кроме того, на некоторых направлениях сократится частота полетов. Между Ригой и Копенгагеном станет на три рейса в неделю меньше, а на направлениях в Стокгольм, Франкфурт и Тампере — на два. На один еженедельный рейс меньше будет выполняться, в частности, в Биллунн, Осло, Бухарест и Шарм-эш-Шейх.

На фоне финансовой реструктуризации

Изменения маршрутной сети происходят на фоне начатой airBaltic реструктуризации финансовых обязательств в рамках американской процедуры Chapter 11. Она обеспечивает компании защиту от требований кредиторов на время реструктуризации.

В самой авиакомпании подчеркивают, что процедура не означает прекращения обычной деятельности: перевозки и обслуживание клиентов продолжаются. Завершить реструктуризацию планируется примерно к середине 2027 года.

По итогам 2025 года оборот группы airBaltic составил 779,344 млн евро, увеличившись на 4,2%, а убытки — 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше показателя предыдущего года. За год перевозчик обслужил 5,2 млн пассажиров.