Почти десять миллионов человек высказались о будущем облике евро. Среди участников масштабного опроса Европейского центрального банка оказались 37 тысяч жителей Латвии. Однако какие именно варианты понравились публике больше всего, пока останется тайной.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на Банк Латвии, в опросе Европейского центрального банка (ЕЦБ) приняли участие 9,96 млн человек из Европы и других стран. Это соответствует примерно 2,6% населения еврозоны, причем две трети ответивших были моложе 35 лет.

Опрос проходил с 23 июля по 21 сентября 2026 года. Участникам предложили оценить десять вариантов дизайна будущих банкнот, созданных в рамках двух тем — «Европейская культура» и «Реки и птицы».

Президент ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что столь большое число участников свидетельствует об интересе европейцев к будущему наличных денег.

Победителей пока не назовут

Результаты голосования по отдельным вариантам ЕЦБ до принятия окончательного решения раскрывать не собирается. Параллельно завершается отдельное исследование с репрезентативной выборкой жителей еврозоны.

Оба опроса, рекомендации независимого жюри конкурса дизайнеров и результаты технической оценки будут учтены при выборе окончательной концепции. Решение ожидается в конце 2026 года.

После этого ЕЦБ обещает опубликовать подробные результаты, в том числе показать, как оценивали каждый вариант жители разных стран.

Новые банкноты получат усовершенствованные элементы защиты от подделок, а также должны стать более доступными и экологичными. Вводить их в обращение планируется постепенно с начала следующего десятилетия.

При этом нынешние евро не исчезнут: действующие банкноты сохранят силу и продолжат обращаться одновременно с новым выпуском.