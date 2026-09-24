После того как уровень безработицы в Латвии в августе снизился до 4,6%, а количество вакансий превысило 11 тысяч, предприниматели столкнулись с дефицитом рабочих рук.

Нехватка квалифицированной рабочей силы, соответствующей требованиям работодателей, является застарелой проблемой, у которой нет простого решения. Кроме того, из-за демографических тенденций ситуация в обозримом будущем скорее ухудшится. По мнению предпринимателей, начать следует с перераспределения рабочей силы, направив часть работников из госуправления в частный сектор.

Согласно информации, распространенной Государственным агентством занятости, в конце августа в Латвии было 11 262 вакансии и 41 497 официально зарегистрированных безработных. Хотя доступных людей в четыре раза больше, чем вакансий, не все они обладают навыками, необходимыми для выполнения должностных обязанностей. Особенно это касается профессий более высокой квалификации. По мнению предпринимателей, таких специалистов следует перенаправить из государственного управления и бюджетных учреждений, где в настоящее время занято 50-60 тысяч человек.

В опросе предприятий, проведенном разработчиком систем управления бизнесом и бухгалтерии Jumis Pro, 53,4% респондентов назвали наиболее подходящим решением проблемы нехватки рабочей силы сокращение штатов в госуправлении и перенаправление работающих в частный сектор. Если рассматривать весь правительственный сектор в целом, включающий государственные и муниципальные учреждения, государственные и муниципальные общества с капиталом, вузы и другие финансируемые из госбюджета организации, объем доступной рабочей силы еще больше - почти 220 000 работающих.

Согласно данным ОЭСР, в Латвии в общем правительственном секторе работают 23,6% занятых, что является относительно высоким показателем. В среднем в странах ОЭСР заработная плата из государственного бюджета выплачивается 18,4% всех работающих.

У предпринимателей есть и другие предложения. 24,4% опрошенных считают реальным решением существенное повышение производительности труда за счет активного внедрения и использования различных цифровых инструментов, в том числе искусственного интеллекта (ИИ). Опыт цифровизованных предприятий показывает, что такие инструменты действительно способны снизить объем рутинной работы. Даже если они не способны полностью заменить человека, продуманное делегирование обязанностей может избавить от необходимости создавать новые рабочие места.

«Нехватка рабочей силы — это комплексная проблема, решение которой требует всеобъемлющих действий. Однако у каждой компании есть возможность внести свой вклад, максимально эффективно используя имеющиеся в ее распоряжении ресурсы. Внедряя самые современные цифровые инструменты, адаптируя их к needs предприятия и максимально загружая, можно помочь каждому работнику успевать значительно больше, чем раньше. Учитывая, что показатели производительности труда в частном секторе Латвии все еще отстают от среднего уровня по Европейскому союзу, нам есть куда расти и развиваться», - руководитель Jumis Pro Виестурс Слайдиньш призывает предпринимателей начать с наиболее простых в реализации улучшений.

7,4% респондентов убеждены, что проблему рабочей силы вообще не нужно решать, так как рынок сам все урегулирует. Под этим чаще всего подразумевается, что наиболее перспективные компании переманят лучших специалистов, обещая более высокую зарплату и щедрые бонусы. Идею ввоза гастарбайтеров поддерживают менее 5% всех опрошенных. 2,8% согласились бы на ввоз специалистов высокого уровня из-за рубежа, а открытие рынка для привлекаемых работников любой квалификации рекомендуют 2,3% представителей компаний.

Исследование проводилось в конце августа 2026 года, в его рамках было опрошено 176 крупных, средних и малых предприятий Латвии.