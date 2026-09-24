Зерно и другие кормовые грузы из третьих стран в Латвии смогут подвергать пограничному контролю и лабораторным исследованиям. Одна из главных целей новых правил — выяснять, не перевозится ли через страну зерно, которое могло быть незаконно вывезено с оккупированных территорий Украины.

В четверг, 24 сентября, Сейм в срочном порядке принял поправки к Закону об обороте кормов для животных. Накануне ответственная парламентская комиссия объясняла необходимость изменений созданием механизма, позволяющего проверять фактическое происхождение грузов.

Подозрительные грузы отправят на анализ

Кабинет министров должен будет определить, какие именно ввозимые из третьих стран кормовые грузы подлежат контролю, а также установить порядок проведения проверок.

Пограничный контроль и отбор образцов поручат Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Лабораторные исследования будет проводить научный институт BIOR.

Особое внимание предполагается уделять ситуациям, когда возникают подозрения, что фактическое происхождение зерна не соответствует указанному в сопроводительных документах или груз может происходить с оккупированных Россией территорий Украины. Такой механизм действительно был предусмотрен поддержанным парламентской комиссией проектом.

Первоначально необходимость дополнительного контроля была установлена для кормовых грузов, следующих из России и Беларуси транзитом через Латвию и не предназначенных для реализации на рынке ЕС.

Почему решили усилить проверки

По информации, приведенной LETA, Украина сообщила о значительных объемах зерна, незаконно полученного на оккупированных территориях, и о риске того, что часть такой продукции может перевозиться с документами о российском происхождении, в том числе через латвийские порты.

До сих пор продовольственное зерно не проверялось специально для подтверждения заявленного географического происхождения. Поэтому объективных доказательств того, что реальное место происхождения груза соответствует документам, могло не быть.

Председатель парламентской комиссии Арвилс Ашераден ранее подчеркивал, что цель изменений — не допустить использования территории Латвии для транспортировки зерна, которое Россия могла вывезти из Украины.

Проверка может занять до месяца

За пограничный контроль и лабораторные исследования предусмотрена возможность взимать предоплату с ответственных за груз лиц.

Премьер-министр Андрис Кулбергс ранее отмечал, что в отдельных случаях установление происхождения зерна может занять до месяца, поскольку потребуется взаимодействие с учреждениями других государств.

При этом на все время такой проверки груз в порту задерживать нельзя. Если впоследствии будет получено подтверждение, что речь шла об украденном украинском зерне, латвийские власти смогут передать эту информацию покупателям продукции.

Латвия уже запрещает ввоз для свободного обращения российских и белорусских сельскохозяйственных товаров и кормовой продукции. Однако при процедуре внешнего транзита товары из третьих стран могут пересекать таможенную территорию Латвии и ЕС, не поступая на европейский рынок.

Теперь контроль предполагается перенести и на происхождение таких транзитных грузов — образцы зерна смогут исследовать в лаборатории, если документы вызовут сомнения.