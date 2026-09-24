Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пересмотрел прогнозы для стран Балтии. Латвия и Эстония, по оценке банка, в этом году покажут более высокие темпы экономического роста, чем ожидалось летом, тогда как прогноз для Литвы остался без изменений.

Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз роста экономики Латвии на 2026 год с 2% до 2,4%. Такой же прогноз — 2,4% — теперь дан и для Эстонии, тогда как в июне банк ожидал рост на уровне 2,1%.

Для Литвы прогноз не изменился: ЕБРР по-прежнему ожидает, что экономика страны вырастет на 3%, что остается самым высоким показателем среди стран Балтии.

По оценке банка, ускорению роста латвийской экономики способствовали инвестиции. В первом полугодии ВВП страны увеличился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем импорт рос быстрее экспорта, что сдерживает дальнейшее ускорение экономики.

При этом ЕБРР ожидает увеличения бюджетного дефицита Латвии. По прогнозу банка, он вырастет с 2,5% ВВП в прошлом году до 4,2% в 2027 году и 5,4% — в 2028 году. Основной причиной называется увеличение государственных расходов, в том числе на оборону.

Для следующего года прогноз по Латвии, напротив, был немного ухудшен. Теперь ЕБРР ожидает рост экономики в 2027 году на уровне 2,1%, тогда как летом прогнозировал 2,3%.

Прогнозы для соседних стран на следующий год остались прежними: экономика Литвы, по оценке банка, увеличится на 2,2%, а Эстонии — на 2,3%.

Таким образом, несмотря на улучшение краткосрочных ожиданий, ЕБРР считает, что темпы роста экономики Латвии в ближайшие годы останутся умеренными, а дополнительной нагрузкой для государственных финансов станет рост бюджетных расходов.

В целом по регионам, где работает ЕБРР, банк ухудшил прогноз на текущий год, снизив ожидаемый рост экономики с 3,1% до 2,5%. В 2027 году, по оценке организации, экономический рост ускорится до 4%.