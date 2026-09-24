Новые американские ограничения против покупателей российских энергоресурсов могут создать дополнительные проблемы для Европы в преддверии зимы. В Брюсселе опасаются возможных сбоев на рынке СПГ и намерены обсуждать с Вашингтоном применение новых санкций.

Как сообщает Euronews, президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях, предложенный сенатором Линдси Грэмом. Он позволяет вводить пошлины до 100% против стран, продолжающих покупать российскую нефть или природный газ, прежде всего если Вашингтон считает, что таким образом они помогают Москве обходить ограничения.

Евросоюз автоматически под действие этих мер не подпадает. Однако пока остается неясным, как именно Вашингтон будет применять новый механизм. Это создает дополнительные риски для европейских стран и компаний, которые по-прежнему связаны с поставками российского газа.

Особую тревогу вызывает состояние европейского газового рынка. ЕС с трудом пополняет хранилища перед зимой, а запасы газа находятся на самом низком для этого времени года уровне с начала ведения соответствующей статистики в 2011 году. Одновременно Европе приходится конкурировать за СПГ с азиатскими покупателями.

В Брюсселе рассчитывают договориться с США так, чтобы новые меры не ударили по торговым отношениям между союзниками. Глава европейской дипломатии Кая Каллас, отвечая на вопрос о возможном ущербе для европейских партнеров, выразила надежду, что этого не произойдет.

Представитель Еврокомиссии также заявил, что у ЕС есть «четкие ожидания»: американский закон не должен создавать новые коммерческие барьеры в отношениях между Евросоюзом и США.

Ситуацию дополнительно осложняет нестабильность на Ближнем Востоке. Эскалация конфликта, закрытие Ормузского пролива и проблемы с транспортировкой энергоресурсов уже нарушили привычные маршруты поставок СПГ.

При этом сам Евросоюз готовится полностью отказаться от российского сжиженного газа. Запрет на его импорт должен вступить в силу 1 января 2027 года. До этого времени ряд европейских государств продолжает получать российский газ, в том числе в рамках долгосрочных контрактов.

Эксперты, однако, не считают серьезные последствия неизбежными. Приглашенный научный сотрудник аналитического центра Bruegel Бен Макуильямс полагает, что новые меры США не должны существенно изменить ситуацию на глобальном рынке: у энергетических компаний было время подготовиться, а Россия может искать альтернативных покупателей.

При этом действие санкций потенциально способно выйти далеко за пределы торговли газом. Ограничения могут затронуть иностранные танкеры, перевозящие российский СПГ, а также владельцев и операторов портов, обслуживающих попавшие под американские санкции суда.

Для Европы главная опасность заключается в совпадении сразу нескольких факторов — низких запасов газа, нестабильности поставок с Ближнего Востока, предстоящего отказа от российского СПГ и новых американских ограничений. Даже если санкции не приведут к прямому дефициту, они способны усилить неопределенность на европейском энергетическом рынке накануне зимы.

Источник прямо указывает, что закон допускает пошлины до 100% для стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы, при этом механизм его практического применения пока остается неясным.