Базирующаяся в Латвии компания по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту самолетов SIA Airline Support Baltic (ASB) к 2029 году планирует почти вдвое увеличить число сотрудников — с нынешних почти 200 до примерно 340 специалистов. Одной из главных проблем станет привлечение квалифицированных работников.

Техническое обслуживание авиационной техники — отрасль, в которой быстро увеличить число работников непросто. Здесь необходимы специальные технические знания, обучение и опыт, кроме того, в авиации предъявляются особенно высокие требования к безопасности и качеству.

«В привлечении сотрудников мы видим несколько направлений: поиск опытных специалистов, сотрудничество с учебными заведениями и подготовка новых коллег непосредственно в компании. Важную роль играют и наши опытные сотрудники, которые могут передать свои знания следующему поколению специалистов», — отмечают в компании.

В этом году компания уже применяет такой подход на практике: в 2026 году ASB провела два из трех запланированных курсов подготовки инженеров для работы с конкретными типами самолетов. Обучение предназначено для специалистов, работающих с воздушными судами Embraer 135/145/Legacy и Global 5000/6000.

Сейчас в ASB работают 187 человек, тогда как еще в 2016 году в компании было всего 57 сотрудников. Таким образом, менее чем за десять лет численность персонала выросла более чем втрое. Одновременно увеличилась и производственная площадь предприятия — с 1200 квадратных метров в 2016 году до 8750 квадратных метров в 2025-м. Число проектов по техническому обслуживанию, выполняемых за год, за этот период выросло с 41 до 133. Студентов компания старается привлекать еще во время учебы

Одним из способов решения проблемы нехватки рабочей силы является более тесное сотрудничество с латвийскими учебными заведениями. ASB сотрудничает с Рижским техническим университетом, Институтом транспорта и связи и Рижским институтом аэронавигации.

По данным компании, ежегодно к практике, обучению или работе привлекаются от 40 до 58 будущих и молодых специалистов. Расчеты предприятия показывают, что таким образом ASB удается охватить до 60% выпускников латвийских программ по авиационной инженерии.

«Если молодой человек интересуется техникой, любит разбираться в том, как все устроено, готов учиться и брать на себя ответственность, ему определенно стоит рассмотреть профессию авиационного техника», — подчеркивают в компании.

Увеличение штата необходимо и потому, что компания готовится существенно расширить инфраструктуру на территории Рижского аэропорта. На следующих этапах развития планируется построить ангар площадью 5300 квадратных метров, который позволит работать с более крупными воздушными судами, в том числе Embraer E-Jets, Airbus A320 и Boeing 737. Запланировано также производственное здание площадью 1000 квадратных метров для проведения работ по интерьеру самолетов.

После реализации этих проектов общая производственная площадь увеличится с 8750 до 15 050 квадратных метров, а число самолетов, которые можно будет обслуживать одновременно, — с шести до двенадцати.

Экспортируют знания, а самолеты прилетают в Ригу

Рост компании в значительной степени основан на экспорте услуг. Около 90% оборота ASB совместно с партнерами обеспечивают иностранные клиенты. С 2020 года компания реализовала 465 проектов по техническому обслуживанию самолетов.

«В нашем случае мы экспортируем знания и техническую компетенцию: самолет прилетает к нам, а все работы выполняются здесь, в Латвии», — поясняют в ASB.

Одним из своих конкурентных преимуществ компания называет более чем 30-летний опыт и возможность выполнять в одном месте широкий спектр работ — техническое обслуживание самолетов, ремонт двигателей и шасси, полное обновление салона и модернизацию электронных систем. Это позволяет объединять несколько видов работ в рамках одного технического обслуживания, сокращая время, в течение которого самолет не может выполнять коммерческие рейсы.

Расширению географии экспорта способствуют и разрешения, выданные авиационными регуляторами разных стран. Компания имеет соответствующие разрешения для работы с рынками США, Индии и Нигерии. Получение таких разрешений в авиационной отрасли — не просто формальная процедура: компания должна подтвердить наличие квалифицированных специалистов, необходимого оборудования и соответствующих рабочих процедур, а также пройти аудиты и проверки на соответствие установленным требованиям.

Рост увеличивает и налоговые платежи

Развитие компании отражается и на экономике Латвии. Налоговые платежи ASB в государственный бюджет выросли примерно с 485 тысяч евро в 2016 году до 3,72 миллиона евро в 2025-м — почти в восемь раз.

Общий экономический вклад компании в 2025 году, включая налоги, фонд оплаты труда в размере 5,43 миллиона евро и выплаты партнерам, работающим на территории аэропорта, достиг 9,39 миллиона евро.

Таким образом, запланированное удвоение мощностей означает не только увеличение числа самолетов в рижских ангарах, но и необходимость привлечь около 150 новых сотрудников в ближайшие годы. И именно способность подготовить авиационных инженеров и техников и удержать их в Латвии станет одним из ключевых условий того, сможет ли компания в полной мере использовать запланированные новые производственные мощности.