Финансовые документы, поданные в американский суд в рамках процедуры Chapter 11, раскрывают масштаб проблем airBaltic. На момент начала реструктуризации обеспеченный долг авиакомпании составлял более 503 млн евро, обязательства по операционному лизингу — еще почти 856 млн евро, а свободных денежных средств оставалось чуть больше миллиона.

Финансовое положение латвийской национальной авиакомпании airBaltic к моменту начала процедуры Chapter 11 оказалось значительно сложнее, чем сообщалось ранее. Согласно документам, представленным в Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка, на 14 сентября обеспеченная задолженность компании составляла 503,3 млн евро, а обязательства по операционному лизингу достигали 855,6 млн евро.

Таким образом, совокупный объем долговых обязательств и лизинга превышал 1,35 млрд евро, хотя эти категории обязательств имеют разную юридическую природу.

При этом, как следует из судебных документов, на счетах авиакомпании на момент обращения в суд оставалось всего 1,13 млн евро свободных денежных средств.

Основная часть долга — облигации

Крупнейшую часть обеспеченной задолженности составляли облигации с доходностью 14,5% и сроком погашения в 2029 году. По ним компания была должна около 398,2 млн евро, включая почти 394 млн евро основного долга и около 4,4 млн евро начисленных процентов.

Кроме того, в структуру долга входили:

кредит BluOr Bank на сумму около 7,9 млн евро, обеспеченный грузовым ангаром в Рижском аэропорту;

остаток государственного займа Латвии — около 18,6 млн евро;

обязательства по финансовому лизингу восьми самолетов, семи двигателей и авиационного тренажера — 78,6 млн евро.

Компания рассчитывает сократить парк почти на треть

Согласно бизнес-плану, до конца года airBaltic намерена уменьшить количество самолетов с 54 до 36, вернув около 20 воздушных судов лизингодателям.

В компании рассчитывают, что сокращение авиапарка позволит ежегодно экономить примерно 45 млн евро за счет уменьшения лизинговых платежей.

Еще один важный элемент плана — выкуп части самолетов и двигателей за счет нового финансирования. Финансовый консультант Seabury считает, что это позволит увеличить стоимость собственного капитала компании примерно на 170 млн евро.

Без нового кредита авиакомпания могла прекратить полеты

В судебной декларации заместитель председателя Seabury Global Aviation Advisors Стефан Крастев прямо указывает, что без срочного привлечения нового финансирования компания не смогла бы продолжать работу.

«Без немедленного финансирования авиакомпания не смогла бы обеспечивать текущую деятельность, была бы вынуждена прекратить полеты и в конечном итоге оказалась бы в стадии ликвидации», — говорится в документах суда.

По оценке консультантов, для проведения реструктуризации airBaltic необходимо около 350 млн евро нового финансирования.

В качестве причин кризиса называются последствия пандемии COVID-19, война России против Украины, длительная нехватка двигателей Pratt & Whitney, вынужденный простой части флота и рост цен на топливо после обострения ситуации вокруг Ирана.

Почему выбрали финансирование SVP

Летом компания вместе с консультантами обратилась к потенциальным инвесторам и кредиторам. После подписания соглашений о конфиденциальности финансовую проверку прошли десять потенциальных участников процесса.

В итоге airBaltic получила несколько предложений, однако, по словам консультантов, именно предложение фонда Strategic Value Partners (SVP) обеспечивало необходимый объем ликвидности и давало компании больше времени для завершения реструктуризации.

Ранее обсуждавшийся вариант привлечения 257 млн евро от держателей облигаций под 25% годовых был отклонен.

Что происходит сейчас

На сегодняшний день airBaltic уже получила первый транш DIP-финансирования в размере 140 млн евро. Из этой суммы почти 79 млн евро направят на выкуп восьми самолетов и семи двигателей.

Общий объем нового финансирования может достигнуть 350 млн евро. Его предоставляют Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management и Strategic Value Partners. Процентная ставка составляет SOFR +8% (около 12% годовых), а дополнительные комиссии могут достигнуть 52,5 млн евро.

Процедура Chapter 11 позволяет авиакомпании продолжать выполнять рейсы и обслуживать пассажиров, одновременно проводя финансовую реструктуризацию под защитой американского суда. Ожидается, что процесс завершится к середине 2027 года.