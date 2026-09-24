В Сейме рассматриваются поправки к закону о подоходном налоге с населения, которые уточняют порядок налогообложения инвестиционных счетов при смене налогового резидентства. По оценке экспертов, изменения могут повлиять прежде всего на владельцев зарубежных инвестиционных счетов.

Бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма рассматривает поправки к закону о подоходном налоге с населения, которые должны урегулировать порядок налогообложения доходов по инвестиционным счетам в случаях смены налогового резидентства и утраты инвестиционным счетом соответствующего статуса.

Как отмечается в пояснении к законопроекту, действующее законодательство не содержит четких правил для подобных ситуаций.

Сейчас после смены налогового резидентства доход по инвестиционному счету рассчитывается в тот момент, когда сумма снятых средств превышает объем ранее внесенных инвестиций. При этом закон не требует прикладывать к декларации документы, подтверждающие расчет дохода.

Однако, как сообщили газете Diena в Службе государственных доходов (СГД), на практике такие подтверждения уже сейчас запрашиваются. Это может быть банковская выписка с пояснениями владельца счета либо документ, подготовленный латвийским поставщиком инвестиционных услуг. Все документы должны быть представлены на латышском языке.

Что предлагают изменить

Если поправки будут приняты в нынешней редакции, то при прекращении налогового резидентства Латвии зарегистрированный за рубежом инвестиционный счет автоматически утратит свой специальный статус в последний день резидентства.

Все находящиеся на таком счете денежные средства и финансовые инструменты будут считаться выплаченными владельцу. Если при этом возникнет налогооблагаемый доход, его необходимо будет задекларировать и уплатить подоходный налог в Латвии.

Именно так предлагаемые изменения трактуют специалисты консалтинговой компании EY.

Латвийские и зарубежные счета окажутся в разном положении

Руководитель направления инвестиционных продуктов Swedbank Latvija Роланд Заулс отмечает, что пока человек остается налоговым резидентом Латвии, действующая система работает достаточно понятно. Основные вопросы возникают именно при смене налогового резидентства.

По его словам, инвестиционный счет можно открыть как в латвийском банке, так и у зарубежного брокера, например Interactive Brokers, предварительно уведомив об этом СГД.

При этом Заулс обращает внимание, что предлагаемая норма касается именно зарубежных инвестиционных счетов. На инвестиционные счета, открытые в латвийских банках, она в такой форме не распространяется.

Поэтому, подчеркивает эксперт, нельзя утверждать, что при смене налогового резидентства стоимость всего инвестиционного портфеля в латвийском банке автоматически будет считаться выплаченной, поскольку законопроект такой нормы не содержит.