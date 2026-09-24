В Шанхае стартовал 48-й чемпионат WorldSkills — крупнейшее международное соревнование молодых профессионалов. В этом году за звание лучших в своих профессиях борются 1385 участников из 68 стран и регионов, а одной из самых ярких деталей церемонии открытия стало совместное выступление артистов и человекоподобных роботов.

Торжественная церемония открытия WorldSkills Shanghai 2026 состоялась вечером 22 сентября в Shanghai World Expo Cultural Center. Как сообщает официальный сайт правительства Шанхая со ссылкой на Xinhua и China Daily, участники прошли по своеобразной «Аллее мечты мастерства», после чего состоялось масштабное шоу, объединившее традиционные китайские ремёсла и современные технологии.

Особое внимание зрителей привлекли человекоподобные роботы, которые появились на сцене вместе с артистами. Организаторы таким образом решили показать сочетание человеческого мастерства и стремительно развивающихся технологий. В постановке также использовались мультимедийные образы Великого шёлкового пути и элементы, посвящённые истории китайских ремёсел.

Как уточняет официальный сайт WorldSkills, после церемонии участники приступили к выполнению конкурсных заданий. Соревнования проходят с 23 по 26 сентября в Национальном выставочном и конференц-центре Шанхая, а закрытие чемпионата намечено на 27 сентября.

Всего в программе 64 профессиональные компетенции, разделённые на шесть крупных направлений — от строительства, транспорта и промышленной инженерии до информационных технологий, дизайна и сферы услуг.

Причём WorldSkills 2026 заметно отражает изменения на рынке труда. Как сообщает правительство Шанхая, сразу семь дисциплин включены в программу впервые: беспилотные авиационные системы, технологии железнодорожного транспорта, интеллектуальные системы безопасности, тестирование программного обеспечения, интерактивный цифровой дизайн, изготовление зубных протезов и розничные продажи.

Наряду с ультрасовременными направлениями участники соревнуются и в традиционных профессиях — столярном деле, строительстве, кулинарии, флористике и других специальностях. Организаторы ожидают, что за четыре соревновательных дня выставочный комплекс посетят около 400 тысяч человек.

Китай выставил одну из крупнейших команд — 71 участника, которые представлены во всех 64 дисциплинах.

WorldSkills проводится раз в два года и считается главным международным соревнованием профессионального мастерства. Первый чемпионат состоялся в Испании в 1950 году и был сосредоточен преимущественно на традиционных рабочих профессиях. Теперь рядом с каменщиками, столярами и поварами соревнуются специалисты по кибербезопасности, робототехнике, облачным технологиям и беспилотникам.

Шанхайский WorldSkills наглядно показывает, насколько изменилось само понятие рабочей профессии: на одной площадке сегодня соседствуют многовековые ремёсла, искусственный интеллект, роботы и беспилотные системы.