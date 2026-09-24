Рост ВВП на 6,3 процента — это не фантастика. Примерно такие цифры реального увеличения валового внутреннего продукта народное хозяйство Латвии и продемонстрировало — только, увы, не за год, а за последнюю пятилетку.

Однако эксперт Банка Латвии Николай Красноперов уверен, что превысить шестипроцентную отметку, причем с учетом инфляции, можно и за один год. Дело, как говорится, за малым — надо организовать «сложнейшую экспортную структуру».

Тогда Латвия сможет устранить дисбаланс, при котором у нас имеется торговый дефицит по товарам (−8%) при профиците услуг (+6%).

Вообще же среди государств, вышедших из шинели директивной экономики (от Словении до Польши), Латвия уникальна тем, что занимает первые места по удельному весу в экспорте лесопереработки и сельскохозяйственно-пищевой сферы и одновременно — последнее в машиностроении…

Однако Н. Красноперов не видит конфликта между развитым сельским хозяйством и, например, химической или металлообрабатывающей промышленностью. Так, крупнейшим экспортером зерна в мире являются Соединенные Штаты, но в их экспорте основную часть занимают иные продукты.

«Нам не надо закрывать пищевую промышленность или деревообработку (ибо у этих отраслей якобы в среднем «низкая добавленная стоимость»), — оговаривается эксперт, — но надо суметь из сельскохозяйственного сырья и древесины производить также продукты высокой добавленной стоимости».

Риски коррупции

При этом в своих расчетах эксперт призывает не опираться на крупные предприятия, поскольку таковые преимущественно работают в традиционных для Латвии отраслях, а их масштабирование только консервирует нынешнюю структуру экономики.

Представляя монетаристский подход БЛ, его ученый муж предостерег от экономического дирижизма: «Государственная поддержка не порождает новых денег, но только перераспределяет их между налогоплательщиками. Поэтому за поддержку избранных отраслей фактически заплатят все прочие предприятия (и жители). Поддерживая сферы, которые до того много экспортировали, мы рискуем субсидировать «вчерашнюю экономику», у которой может не быть никакой связи с экономическим потенциалом будущего».

Кроме того, в такой схеме существенными являются «риски неофициальных связей и коррупции», указал Н. Красноперов.

Последние ярко проявились в т. н. деле лесопромышленников. Что пикантно, на дискуссии Банка Латвии его эксперт восседал рядом с руководителями крупнейших лесопилок республики…

Новаторов пустили по кругу

Пока что коммерциализация наукоемких продуктов попадает в замкнутый круг: банки, оценивая потенциал заемщика, смотрят на его оборот, рентабельность, экспортные показатели. А те выше всего у «старых» экономических игроков.

«Надо вкладывать не туда, где уже есть крупные предприятия и имеются высочайшие потолки продуктивности», — призывает Н. Красноперов.

И наконец, эксперт выдал базу: «Новые рабочие места создаются в традиционных для Латвии отраслях — консервируется нынешняя экономическая структура. Создавать новые рабочие места в Латвии было актуально 15 лет назад в условиях высокой безработицы, но не сегодня».

Выходит, по логике Банка Латвии, с занятостью страна проблем не имеет. Расскажите это Латгалии!

От Советского союза до Европейского: подушевой ВВП в странах бывшего соцлагеря, вступивших в ЕС (в 2025 году, с учетом паритета покупательной способности):