Дизельное топливо в Евросоюзе подорожало до беспрецедентного уровня. Средняя цена на заправках стран ЕС достигла 2,23 евро за литр, а сразу в 19 государствах установлены национальные ценовые рекорды.

Как сообщает AFP, это следует из анализа опубликованных в четверг данных Европейской комиссии по странам ЕС.

В Германии — уже 2,46 евро

Рост цен связывают с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Украине, которые повлияли на поставки сырой нефти и работу нефтеперерабатывающих предприятий.

Рекордные цены на дизель зарегистрированы в 19 странах Евросоюза, в том числе в Германии, Франции и Италии.

Самый дорогой дизель — в Дании и Финляндии, где литр топлива стоит в среднем 2,56 евро. Следом идет Германия — 2,46 евро за литр.

В Бельгии и Франции стоимость дизельного топлива приблизилась к отметке 2,40 евро за литр.

Цены фиксируют в начале недели

Данные Еврокомиссии поступают от национальных органов стран ЕС и, как правило, отражают стоимость топлива на автозаправочных станциях в начале соответствующей недели либо в конце предыдущей.

Таким образом, средняя стоимость дизеля в Евросоюзе поднялась до максимума за всю историю наблюдений, причем ценовые рекорды теперь фиксируются в большинстве стран блока.