Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Так дорого еще не было: дизель в ЕС установил исторический рекорд 1 493

Бизнес
Дата публикации: 24.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дизельное топливо в Евросоюзе подорожало до беспрецедентного уровня.

ChatGPT

Дизельное топливо в Евросоюзе подорожало до беспрецедентного уровня. Средняя цена на заправках стран ЕС достигла 2,23 евро за литр, а сразу в 19 государствах установлены национальные ценовые рекорды.

Как сообщает AFP, это следует из анализа опубликованных в четверг данных Европейской комиссии по странам ЕС.

В Германии — уже 2,46 евро

Рост цен связывают с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Украине, которые повлияли на поставки сырой нефти и работу нефтеперерабатывающих предприятий.

Рекордные цены на дизель зарегистрированы в 19 странах Евросоюза, в том числе в Германии, Франции и Италии.

Самый дорогой дизель — в Дании и Финляндии, где литр топлива стоит в среднем 2,56 евро. Следом идет Германия — 2,46 евро за литр.

В Бельгии и Франции стоимость дизельного топлива приблизилась к отметке 2,40 евро за литр.

Цены фиксируют в начале недели

Данные Еврокомиссии поступают от национальных органов стран ЕС и, как правило, отражают стоимость топлива на автозаправочных станциях в начале соответствующей недели либо в конце предыдущей.

Таким образом, средняя стоимость дизеля в Евросоюзе поднялась до максимума за всю историю наблюдений, причем ценовые рекорды теперь фиксируются в большинстве стран блока.

×
#ближний восток #Франция #Италия #Украина #экономика #Евросоюз #Германия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
1
0
2
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: эксперт
Изображение к статье: небокребы
Изображение к статье: airBaltic
Изображение к статье: экономика Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Синди Кроуфорд с семьей
Lifenews
Изображение к статье: Заправка
Бизнес
1
Изображение к статье: Грипп
Наша Латвия
Изображение к статье: Европе грозит новый дефицит газа
Бизнес
Изображение к статье: Eurofighter
Наша Латвия
Изображение к статье: Зерно
Бизнес
Изображение к статье: Синди Кроуфорд с семьей
Lifenews
Изображение к статье: Заправка
Бизнес
1
Изображение к статье: Грипп
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео