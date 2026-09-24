Возможные ограничения США на экспорт топлива способны усилить давление на цены в Латвии. При этом дефицита бензина или дизельного топлива экономист не ожидает: мировой рынок позволяет перенаправлять поставки, однако альтернативные маршруты и поставщики могут обойтись дороже.

Об этом заявил экономист Карлис Пургайлис. По его словам, Латвия в случае американских ограничений на экспорт готового топлива может оказаться более уязвимой, чем Литва и Эстония, поскольку структура поставок в трех странах существенно различается.

Литва закупает в США прежде всего сырую нефть для переработки, тогда как Латвия, не имеющая собственного нефтеперерабатывающего завода, импортирует уже готовые нефтепродукты. Поэтому запрет или ограничения на экспорт топлива непосредственно сильнее затронули бы Латвию, а возможные ограничения на поставки сырой нефти — Литву.

«Это не означает, что в Латвии возникнет дефицит топлива — топливный рынок является международным и поставки можно перенаправить, хотя это может создать дополнительное давление на цены как в Латвии, так и в других странах Европы», — пояснил Пургайлис.

США обеспечивают значительную часть импорта Латвии

За последние 12 месяцев — с июля 2025-го по июнь 2026 года — на США пришлось 14,4% импорта нефтепродуктов Латвии, или 345 тысяч тонн.

Для сравнения, в ЕС в целом доля США в импорте нефти и нефтепродуктов составляла 12,5%, в Литве — 5,3%, или 538 тысяч тонн, а в Эстонии — всего 1,5%, или 19 тысяч тонн.

Однако Пургайлис обращает внимание: значение имеет не только объем поставок, но и то, что именно покупает каждая страна.

Поскольку в Латвии нет нефтеперерабатывающего завода, страна не импортирует сырую нефть, а закупает готовые нефтепродукты. За последние 12 месяцев США обеспечили 11,9% импорта авиационного топлива и 6,2% импорта дизельного топлива в Латвию.

В Литве ситуация иная: американская нефть в основном поступает для Мажейкяйского нефтеперерабатывающего завода. За тот же период на США пришлось 4,6% литовского импорта сырой нефти. Для сравнения, в ЕС в целом этот показатель составлял 15,2%.

Зависимость от американского авиатоплива резко выросла

С марта по июнь 2026 года общая доля США в импорте нефтепродуктов Латвии практически не изменилась и составила 14% против 14,4% за предыдущие 12 месяцев.

Однако серьезно изменилась структура поставок. За эти четыре месяца США обеспечили уже 33,6% импорта авиационного топлива Латвии против 11,9% в среднем за 12 месяцев.

Доля американского дизельного топлива также увеличилась — с 6,2% до 8%.

В ЕС в целом с марта по июнь доля США в импорте нефти и нефтепродуктов достигла 14,1%. На американские поставки пришлось 11% импорта авиационного топлива и 17,4% импорта сырой нефти.

В Литве изменения оказались еще заметнее: доля США в импорте нефти и нефтепродуктов выросла до 13,9%, а в импорте сырой нефти — с 4,6% до 14,4%. Причем 83% всего объема американской нефти, импортированного Литвой за 12 месяцев, поступило именно с марта по июнь.

Эстония в этот четырехмесячный период нефть и нефтепродукты из США вообще не импортировала.

В США заговорили об ограничении экспорта дизеля

Пургайлис со ссылкой на Financial Times отмечает, что министр финансов США Скотт Бессент на этой неделе заявил: администрация изучает возможность полного или частичного запрета экспорта дизельного топлива на фоне того, что его цена в США достигла рекордных 6,53 доллара за галлон.

В то же время представитель Белого дома сообщил, что в настоящее время экспортный запрет не рассматривается.

Если ограничения все же коснутся готового топлива, непосредственное влияние на Латвию может оказаться сильнее, чем на соседние страны. С марта по июнь из США поступало 14% импортируемого Латвией топлива и около трети авиационного топлива.

В ЕС в целом США за этот период обеспечивали 8,8% импорта топлива и 7,7% дизельного топлива. Литва и Эстония с марта по июнь готовое топливо из США не импортировали.

Если же возможные ограничения распространят и на сырую нефть, ситуация изменится: тогда более существенные риски возникнут для Литвы, где доля США в импорте сырой нефти с марта по июнь составляла 14,4%, а также для ЕС в целом, где показатель достигал 17,4%.

Франция зависит от американского дизеля еще сильнее

Среди стран ЕС наиболее значительная зависимость от американского дизельного топлива наблюдается во Франции. За последние 12 месяцев США обеспечили 24,9% французского импорта дизеля, а с марта по июнь — уже 36%.

Более того, одна Франция получила почти две трети — 64% всего американского дизельного топлива, импортированного Евросоюзом с марта по июнь.

Среди стран, регулярно закупающих американский дизель, доля США за последние 12 месяцев составляла 13,8% в Польше, 9,6% в Германии и 9,1% в Ирландии.

В Латвии с марта по июнь показатель составил 8%, что немного выше среднего уровня ЕС — 7,7%. В 15 странах Евросоюза доля американского дизельного топлива была практически нулевой.

Дефицита не ждут, но цены могут отреагировать

Пургайлис подчеркивает, что топливо торгуется на глобальном рынке. Поэтому ограничения экспорта из США способны повлиять на стоимость нефтепродуктов даже в тех странах, которые напрямую американское топливо практически не закупают.

Насколько сильно это отразится на ценах в Латвии, будет зависеть прежде всего от масштаба и продолжительности возможных ограничений, а также от того, насколько быстро мировой рынок сможет перенаправить поставки.