Генеральная прокуратура завершила проверку одной из закупок Rail Baltica и вынесла предупреждение Министерству сообщения и Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL). Нарушений закона при исключении более дешевого претендента прокуратура не обнаружила, однако возник другой вопрос: не придется ли государству в итоге покупать материалы дороже, чем можно было бы.

Как сообщает прокуратура, проверка касалась проведенной RB Rail процедуры закупки стрелочных переводов и рельсовых компенсаторов для строительства Rail Baltica. Поводом стала информация о том, что из конкурса по формальной причине исключили участника, предложившего значительно более низкую цену.

Почему более дешевое предложение отклонили

Проверка показала, что претендент не выполнил одно из условий конкурсной документации: срок обеспечения его предложения не соответствовал установленным 180 дням.

Позднее участник исправил ошибку. Однако, как пояснила прокуратура, законодательство о публичных закупках и судебная практика не позволяют после вскрытия предложений предоставлять новое обеспечение — это расценивается как запрещенное дополнение или изменение заявки.

Поэтому нарушений Закона о публичных закупках в этой части прокуратура не установила.

В финале остался только один претендент

Однако внимание прокуратуры привел другой аспект закупки.

По ее итогам были заключены три рамочных договора на будущую поставку материалов. При этом они не обязывают заказчика приобретать стрелочные переводы и рельсовые компенсаторы в определенном объеме, а финансирование для этих закупок пока не обеспечено.

Кроме того, на заключительном этапе процедуры остался только один претендент, то есть конкуренция оказалась ограниченной.

По оценке прокуратуры, поэтому нельзя исключать, что необходимые Rail Baltica материалы в будущем удастся приобрести на более выгодных условиях.

Именно по этой причине EDzL как национальному исполнителю проекта и Министерству сообщения как держателю долей предприятия вынесено прокурорское предупреждение: прежде чем размещать заказы в рамках уже заключенных договоров, им следует проверить, нельзя ли получить более дешевое предложение.

Параллельно идет уголовное расследование

Отдельно Генеральная прокуратура продолжает досудебное расследование, связанное со строительством инфраструктуры Rail Baltica, в том числе международных станций. В рамках уголовного процесса оцениваются действия и решения должностных лиц и работников, участвовавших в проекте. В настоящее время дело не возбуждено против конкретных должностных лиц, говорится в сообщении LETA.

Сам уголовный процесс был начат в декабре 2024 года. Официальные материалы прокуратуры подтверждают, что основанием стали возможные нарушения при реализации Rail Baltica и предполагаемый крупный ущерб государственному бюджету.

Таким образом, сама процедура исключения более дешевого претендента была признана соответствующей требованиям закона, но прокуратура потребовала перед фактической закупкой материалов еще раз проверить рынок — чтобы ограниченная конкуренция не привела к лишним расходам государства.