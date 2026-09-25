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Доставка ударит по кошельку: DHL объявила о повышении цен в Латвии 2 287

Бизнес
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: С нового года клиентам DHL Express в Латвии придется платить больше.

С нового года клиентам DHL Express в Латвии придется платить больше. С 1 января 2027 года стоимость услуг экспресс-доставки компании увеличится в среднем на 4,9%.

Как сообщает SIA DHL Express Latvia, компания пересматривает тарифы ежегодно, учитывая инфляцию, колебания валютных курсов и изменение расходов в логистической отрасли.

В компании отмечают, что DHL Express работает более чем в 220 странах и территориях, поэтому на стоимость услуг влияют не только экономические условия в Латвии, но и ситуация на мировых рынках.

Среди факторов, увеличивающих расходы, DHL называет стоимость энергоресурсов, требования по соблюдению нормативов, а также административные затраты, связанные с таможенными процедурами, регулированием и мерами безопасности. Во многих странах дополнительное давление на расходы оказывает ситуация на рынке труда.

Руководитель DHL Express Latvia Артис Декшениекс отметил, что компания продолжает инвестировать в глобальную сеть, цифровые решения, инфраструктуру безопасности и устойчивые логистические технологии.

По его словам, ежегодная корректировка цен позволяет сохранять качество и надежность услуг, одновременно повышая устойчивость глобальной деятельности компании.

В прошлом году оборот DHL Express Latvia составил 27,153 млн евро, что на 1% меньше, чем годом ранее. Прибыль компании сократилась на 17,5% — до 807 883 евро, свидетельствуют данные Firmas.lv.

DHL Express Latvia зарегистрирована в 1995 году, ее уставный капитал составляет 102 000 евро. Владельцем компании является зарегистрированная в Нидерландах Deutsche Post International.

DHL является глобальным логистическим брендом и входит в DHL Group. В 2025 году доходы группы составили около 82,9 млрд евро.

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#цены #инвестиции #транспорт #логистика #инфляция #бизнес #экономика #тарифы
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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