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Эксперты назвали транспорт одной из самых рискованных отраслей экономики Латвии 1 484

Бизнес
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: поезд
ФОТО: LETA

Латвийская деревообрабатывающая промышленность демонстрирует высокую устойчивость, тогда как транспортный сектор и строительство сталкиваются с повышенными рисками. К таким выводам пришли эксперты международной компании по страхованию кредитных рисков Coface, проанализировавшие состояние различных отраслей экономики стран Центральной и Восточной Европы.

Успех компаний сегодня все меньше зависит от общей экономической ситуации в стране и все больше — от способности конкретной отрасли адаптироваться к технологическим изменениям, глобальной конкуренции и меняющимся условиям рынка. К такому выводу пришли эксперты международной компании по страхованию кредитных рисков Coface, пишет Diena.

Результаты исследования CEE Sectorial Heatmap 2026, охватившего 13 отраслей экономики в 13 странах Центральной и Восточной Европы, показывают, что наиболее устойчивым сектором латвийской экономики остается деревообрабатывающая промышленность, тогда как повышенные риски наблюдаются в строительстве и транспорте.

По оценке Coface, развитию деревообрабатывающей отрасли способствует восстановление спроса на экспортных рынках. В частности, экспорт фанеры в первом квартале 2026 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, предприятия все активнее делают ставку на продукцию с высокой добавленной стоимостью, включая деревянные конструкции и модульные дома.

В строительной отрасли основными проблемами остаются рост издержек и нехватка рабочей силы. Дополнительную неопределенность создает затягивание реализации проекта Rail Baltica и отсутствие ясности относительно дальнейших сроков его развития.

Транспортная отрасль, по данным исследования, также испытывает серьезные трудности. На нее продолжают влиять проблемы, с которыми в последние годы сталкивается транспортный сектор как в странах Балтии, так и в Европе в целом.

Отдельным фактором риска для Латвии эксперты называют финансовое положение авиакомпании airBaltic. В Coface предупреждают, что существенное сокращение деятельности перевозчика или его возможное банкротство способно негативно сказаться и на других предприятиях, связанных с транспортом и авиационной отраслью.

При этом в целом эксперты оценивают перспективы латвийской экономики положительно. По словам руководителя отдела экономических исследований Центральной и Восточной Европы Coface Матеуша Дадея, рост экономики в ближайшие годы будет поддерживаться увеличением частного потребления благодаря росту заработной платы, а также поступлением средств европейских фондов.

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#Латвия #транспорт #строительство #airbaltic #экономика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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