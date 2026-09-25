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От бревна до микросхемы: как Латвии догнать и перегнать Литву и Эстонию 3 440

Бизнес
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: экономика

Монетарная политика нашей страны в еврозоне определяется преимущественно во Франкфурте-на-Майне. Не будучи занят эмиссионными проблемами, Банк Латвии провел конференцию под девизом «От бревна до микросхемы: где в действительности создается ценность латвийского экспорта?».

Вынуждены вывозить 60–80% производимого

«Экспорт является решающим для таких небольших экономик, как Латвия», — констатировал эксперт БЛ Николай Красноперов. Если глобальные державы, такие как США, Китай и Индия, в основном ориентированы на емкий внутренний спрос, а вывоз составляет 10–25% от ВВП; в крупных европейских государствах, таких как Германия, Франция и Италия, он достигает 30–40% от ВВП, то государства Балтии поставляют на внешний рынок 60–80%.

При этом ВВП на душу населения в странах Балтии колеблется от 26 до 34 тысяч долларов США в год, что составляет среднеарифметическое значение между высокотехнологичными экономиками, к примеру Швеции и Великобритании (поставки электроники, фармацевтики, продукции машиностроения, транспортных средств), где ВВП на душу населения составляет завидные 59–63 тысячи долларов, и экономиками с низкой степенью переработки сырья, такими как Камбоджа, Бангладеш и Шри-Ланка (экспорт — одежда, продукты, продукция деревообработки; ВВП на душу населения — 3–5 тысяч долларов).

По данным экономиста Красноперова, Латвия в настоящее время располагается на третьем с конца месте в Евросоюзе по валовому внутреннему продукту на душу населения, причем если последней стала постсоциалистическая Болгария, то предпоследней является Греция, колыбель европейской цивилизации. Между тем сам факт прежнего пребывания в условиях плановой экономики уже не является определяющим: так, бывшая страна СЭВ Чехия достигла 93% от среднего ВВП по ЕС, обогнав такие государства Запада, как Испания и Португалия. Уверенно смотрится со своими 87% Литва, 80% — у Эстонии. А у нашей республики всего 71%!

Недостаточная диверсификация

Господин Красноперов привел в своем докладе диаграмму национального экспорта, из которой следует, что наша экономика все же в большей степени «бангладешско-камбоджийского» характера, чем «англо-шведского». Так, продукция из древесины занимает 17,7% экспорта, а продукция машиностроения — всего 13,8%. Сельскохозяйственное сырье — 12,9%, пищевые продукты — 10,1%, тогда как электроника — 8,9%, а металлы — 6,4%.

Страна по-прежнему характеризуется низкой конкурентоспособностью в секторах высокой добавленной стоимости. «По сложности экспорта мы находимся на последнем месте…» — печалится Н. Красноперов. При этом подобная картина не меняется уже с 2012 года!

Между тем есть и свет в конце туннеля: на взгляд эксперта, Латвия добилась также высокой конкурентоспособности в экспорте услуг — информационных технологий, транспорта, туризма. Вообще же наша экономика приобрела отчетливо сервисный характер — от финансов до общественного питания. В отличие от центральноевропейских государств вроде Словакии и Венгрии, которые, даже не являясь индустриальными локомотивами, тем не менее сохраняют промышленную специализацию.

От Советского союза до Европейского: подушевой ВВП в странах бывшего соцлагеря, вступивших в ЕС (в 2025 году, с учетом паритета покупательной способности):

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#Латвия #промышленность #экспорт #ВВП #экономика #Евросоюз
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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