Литовские власти пока не собираются вслед за Латвией снижать акциз на бензин и дизельное топливо. Министр финансов Литвы Тауримас Валис считает такой способ борьбы с высокими ценами слишком дорогим для государственного бюджета и предлагает искать другие варианты поддержки жителей.

Как сообщает BNS, Валис прокомментировал решение Латвии временно снизить топливные акцизы. Принятые Сеймом Латвии поправки действительно предусматривают снижение ставок с 1 октября до конца 2026 года.

«Спросите у латышей, сколько это им обойдется. И как долго они смогут оставаться в рамках бюджета», — заявил министр журналистам.

Валис привел в пример Польшу, где налоговые меры по снижению стоимости топлива, по его словам, обошлись бюджету в 115 млн евро. Ранее литовский министр уже ссылался на эту сумму, объясняя, почему Вильнюс не хочет идти по польскому пути.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс также считает снижение акциза на дизель дорогостоящей мерой.

Вместо дешевого топлива — дешевые билеты?

В Литве рассматривают другой вариант: временно предоставить 50-процентную скидку на билеты в поездах и междугородних автобусах.

По мнению Валиса, государственное субсидирование общественного транспорта было бы более справедливым решением, поскольку им сможет воспользоваться более широкий круг жителей.

Еще накануне министр говорил, что литовские власти анализируют разные способы снижения нагрузки из-за подорожания топлива, включая уменьшение дизельного акциза, но расчеты заставляют сомневаться в эффективности этой меры.

Что решила Латвия

24 сентября Сейм Латвии окончательно принял поправки, снижающие акциз на дизельное топливо и бензин с 1 октября до 31 декабря 2026 года. Для дизеля ставка уменьшается с 396 до 330 евро за 1000 литров, для неэтилированного бензина устанавливается временная ставка 490 евро за 1000 литров. По расчетам авторов изменений, если продавцы полностью перенесут налоговое снижение в розничные цены, и бензин, и дизель могут подешеветь примерно на восемь центов за литр.

Согласно представленным данным, снижение акциза на три месяца уменьшит доходы основного государственного бюджета примерно на 14,4 млн евро. Компенсировать потери в 2026 году предполагается за счет сверхплановых поступлений от реализации конфискованных преступно нажитых средств.

Таким образом, две соседние страны выбрали разные подходы к дорогому топливу: Латвия решила временно снизить налоги, тогда как Литва пока рассматривает альтернативные меры — в том числе удешевление общественного транспорта.