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Суд в США решит вопрос о выделении airBaltic еще 35 млн евро финансирования 1 193

Бизнес
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: airBaltic
ФОТО: LETA

Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка 9 октября рассмотрит вопрос о выделении airBaltic оставшихся 35 млн евро первого транша DIP-финансирования, а также утвердит ряд решений, необходимых для продолжения реструктуризации авиакомпании.

Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка 9 октября в 17:00 по латвийскому времени рассмотрит вопрос о выделении латвийской национальной авиакомпании airBaltic оставшейся части первого транша финансирования по схеме debtor-in-possession (DIP) в размере 35 млн евро.

Согласно временному постановлению суда, первый транш DIP-финансирования составляет 175 млн евро из предусмотренных программой 350 млн евро. Из этой суммы авиакомпания уже получила 140 млн евро, а оставшиеся 35 млн евро будут перечислены после вынесения окончательного судебного решения.

На заседании также планируется окончательно утвердить программу DIP-финансирования объемом до 350 млн евро. Получение последующих траншей в размере 125 млн и 50 млн евро будет зависеть от дальнейших решений суда и выполнения условий реструктуризации.

Кроме того, суд рассмотрит ряд вопросов, необходимых для продолжения деятельности авиакомпании в период процедуры Chapter 11. В частности, речь идет о сохранении действующих авиационных контрактов и заключении новых критически важных соглашений, продлении страховых полисов, продолжении программ лояльности и выполнении обязательств перед пассажирами, возникших до начала процедуры.

Также суду предстоит принять решения о сохранении действующих банковских счетов и платежных систем, разрешении продолжать расчеты с отдельными иностранными поставщиками и кредиторами, уплате налогов и государственных пошлин, а также выплате заработной платы, пособий и других выплат сотрудникам.

Как сообщалось ранее, airBaltic проводит реструктуризацию финансовых обязательств в рамках процедуры Chapter 11, предусмотренной законодательством США.

В общей сложности авиакомпания получила обязательства по предоставлению до 350 млн евро нового DIP-финансирования для поддержания ликвидности и продолжения операционной деятельности. Из уже полученных 140 млн евро 78,925 млн евро планируется направить на выкуп восьми самолетов и семи авиационных двигателей.

Организатором финансирования выступил фонд Strategic Value Partners (SVP). Средства также обязались предоставить Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley и Oaktree Capital Management. Процентная ставка по кредиту составляет SOFR +8%, что сейчас соответствует примерно 12% годовых. Помимо процентов соглашение предусматривает комиссионные выплаты на сумму до 52,5 млн евро.

Ранее рассматривавшийся вариант привлечения до 257 млн евро от держателей облигаций под 25% годовых реализован не будет. Вместе с тем группа владельцев облигаций Ad Hoc Group оспаривает в суде условия предоставления DIP-финансирования, считая, что они могут затронуть права облигационеров.

Процедура Chapter 11 защищает airBaltic от требований кредиторов до завершения реструктуризации. В компании подчеркивают, что рейсы выполняются по расписанию, все билеты и бронирования остаются действительными, а обслуживание пассажиров продолжается в обычном режиме.

Ожидается, что план реорганизации будет утвержден судом, а сама процедура завершится к середине 2027 года.

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#банкротство #финансирование
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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