Немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о масштабном отзыве автомобилей по всему миру. Причиной стал возможный дефект, который способен привести к нарушениям в работе рулевого управления. В общей сложности кампания затронет около 2,86 млн машин.

Как сообщает AFP, Федеральное ведомство автомобильного транспорта Германии (KBA) уточнило, что речь идет о 2 159 054 автомобилях Volkswagen и 696 547 автомобилях Audi.

Под отзыв попали Volkswagen Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy и Golf, произведенные с 24 сентября 2013 года по 1 июля 2024 года.

Та же проблема обнаружена у Audi Q3, выпущенных в период с 31 октября 2017 года по 23 мая 2024 года.

В чем проблема

По данным KBA, из-за коррозии может сломаться один из болтов, что способно вызвать нарушения в работе рулевого управления. При этом ведомство отмечает, что сообщений о подобных случаях до сих пор не поступало.

Volkswagen заявляет, что владельцы затронутых автомобилей могут продолжать ими пользоваться до получения уведомления от дилера.

После этого автомобиль необходимо будет предоставить для замены проблемного болта.

Таким образом, владельцам перечисленных моделей пока не требуется немедленно прекращать эксплуатацию машин — следует дождаться сообщения дилера о необходимости ремонта.