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Затяжные дожди угрожают осеннему севу: часть полей под озимые может остаться незасеянной 1 94

Бизнес
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: трактор
ФОТО: LETA

Продолжительные дожди затормозили сев озимых в Латвии. Фермеры рассчитывают наверстать упущенное на следующей неделе, однако не исключают, что часть запланированных под озимые площадей этой осенью засеять уже не удастся.

Из-за продолжительных дождей сев озимых в Латвии идет неравномерно, и часть предназначенных для озимых площадей может остаться незасеянной. Об этом агентству ЛЕТА рассказали представители сельскохозяйственной отрасли.

Руководитель сельскохозяйственного отдела и член правления кооператива Latraps Гирт Озолс отметил, что ситуация существенно различается по регионам.

По его словам, в Земгале посевные работы постепенно продвигаются, тогда как в Латгале и Курземе из-за продолжительных осадков положение значительно сложнее. На отдельных полях до сих пор не убран урожай, поэтому фермеры не могут приступить к севу озимых культур.

Озолс рассказал, что аграрии связывают большие надежды с прогнозируемой на следующей неделе сухой и теплой погодой. Если прогноз оправдается, появится возможность наверстать упущенное и выполнить большую часть запланированных работ.

Однако, если осадки продолжатся, часть площадей под озимые культуры этой осенью останется незасеянной. В таком случае в следующем сельскохозяйственном сезоне увеличится площадь посевов яровых культур.

Эксперт по растениеводству Латвийского центра консультаций и образования на селе Андрис Скудра также отметил, что сев озимых по всей стране задерживается из-за высокой влажности почвы.

По его словам, после дождей работы вновь остановились, поскольку на многих полях сельскохозяйственная техника не может работать — почва слишком переувлажнена, и машины вязнут. В то же время на отдельных участках посев продолжается.

Кроме того, во многих хозяйствах до сих пор не завершена уборка кукурузы, бобовых культур и части посевов овса, поскольку этому также препятствует избыточная влажность.

Фермеры надеются, что улучшение погодных условий на следующей неделе позволит продолжить как сев озимых, так и уборку оставшегося урожая.

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#сельское хозяйство #погода #Латвия #урожай
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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