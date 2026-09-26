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Германия снижает налоги на бензин и дизель: сколько сэкономят водители 1 438

Бизнес
Дата публикации: 26.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Флаг Германии
ФОТО: depositphotos

Бундестаг и Бундесрат одобрили временное снижение налогов на автомобильное топливо. Новая мера должна начать действовать уже 1 октября.

Бундесрат Германии вслед за Бундестагом 25 сентября одобрил новый «топливный бонус» (Tankrabatt), призванный смягчить последствия резкого роста цен на бензин и дизель.

Согласно принятому решению, энергоналог на бензин и дизель снизят на 14,04 цента за литр. Поскольку одновременно уменьшается и начисляемый НДС, общая налоговая экономия составит примерно 16,7 цента, или округлённо 17 центов на литр.

Льгота будет действовать с 1 октября до 31 декабря 2026 года. По оценке властей, временное снижение налогов обойдётся государству примерно в 2,5 млрд евро.

При этом снижение налогов не означает автоматического падения розничных цен ровно на 17 центов: АЗС юридически не обязаны полностью передавать налоговую экономию покупателям. Однако после предыдущего аналогичного снижения цены на заправках быстро отреагировали на изменение налогов.

Для вступления закона в силу остаётся подпись федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Если закон будет подписан, с 1 октября немецкие автомобилисты получат налоговую скидку примерно 17 евро на каждые 100 литров топлива, но фактическое снижение цен на АЗС может оказаться меньше.

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#налоги #топливо #автомобили #НДС #экономика #Германия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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