Бундестаг и Бундесрат одобрили временное снижение налогов на автомобильное топливо. Новая мера должна начать действовать уже 1 октября.

Бундесрат Германии вслед за Бундестагом 25 сентября одобрил новый «топливный бонус» (Tankrabatt), призванный смягчить последствия резкого роста цен на бензин и дизель.

Согласно принятому решению, энергоналог на бензин и дизель снизят на 14,04 цента за литр. Поскольку одновременно уменьшается и начисляемый НДС, общая налоговая экономия составит примерно 16,7 цента, или округлённо 17 центов на литр.

Льгота будет действовать с 1 октября до 31 декабря 2026 года. По оценке властей, временное снижение налогов обойдётся государству примерно в 2,5 млрд евро.

При этом снижение налогов не означает автоматического падения розничных цен ровно на 17 центов: АЗС юридически не обязаны полностью передавать налоговую экономию покупателям. Однако после предыдущего аналогичного снижения цены на заправках быстро отреагировали на изменение налогов.

Для вступления закона в силу остаётся подпись федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Если закон будет подписан, с 1 октября немецкие автомобилисты получат налоговую скидку примерно 17 евро на каждые 100 литров топлива, но фактическое снижение цен на АЗС может оказаться меньше.