Тем, кто уже строит планы летние путешествия, глава Ryanair Майкл О’Лири подкинул повод для беспокойства. По его прогнозу, летом 2027 года авиабилеты в Европе подорожают на 10-20%. Это случится, если нефть останется такой же дорогой, как сейчас.

Причина довольно простая. Многие авиакомпании заранее страхуются от скачков цен на топливо — фиксируют будущую цену с помощью специальных финансовых контрактов. Это называется хеджированием. Поэтому нынешнее подорожание нефти пока бьет по ним не в полную силу: значительная часть расходов на топливо была защищена от скачка цен.

Но следующим летом эта подушка начнет сдуваться. Перевозчикам придется покупать больше топлива уже по новым ценам, и О’Лири уверен: дополнительные расходы они переложат на пассажиров.

Сам Ryanair отдельный топливный сбор вводить не собирается. Однако О’Лири предполагает, что некоторые другие крупные европейские перевозчики могут пойти именно этим путем. Впрочем, для кошелька пассажира большой разницы нет: назовут прибавку «топливным сбором» или просто спрячут в цене билета — платить всё равно придется больше.

Есть у главы Ryanair и куда более кровожадное пожелание. О’Лири, большой охотник до скандальных заявлений, заявил, что даже надеется на дальнейший рост стоимости авиакеросина: дороговизна топлива, по его расчетам, быстрее добьет убыточные авиакомпании и ускорит передел европейского рынка. В итоге, считает он, тот будет сосредоточен вокруг четырех крупных игроков — British Airways, Lufthansa, Air France и Ryanair.

К слову, мысль, что европейскую авиацию ждёт укрупнение и слабые перевозчики будут уходить с рынка, для О’Лири не новая. Он говорит об этом уже несколько лет. И определенное движение в эту сторону действительно идет: крупные авиагруппы покупают доли в других перевозчиках, а финансовые проблемы небольших авиакомпаний множатся. Однако до рынка из четырех компаний Европа пока весьма далека.

А насколько вообще стоит верить ценовым пророчествам главы Ryanair?

Тут его послужной список неоднозначен. Например, в начале 2024 года О’Лири ожидал роста летних тарифов Ryanair на 5-10%. В мае этот прогноз пришлось снизить до 0-5%. А в итоге средняя стоимость билетов Ryanair за финансовый год не выросла вообще — она упала на 7%. Провал прогноза!

Зато следующий разворот цен О’Лири уловил гораздо лучше. После падения тарифов он говорил об их восстановлении, и в 2025/26 финансовом году средняя цена билета Ryanair действительно выросла на 10% — примерно с 46 до 51 евро.

Есть и еще одна любопытная деталь. Всего несколько месяцев назад сам О’Лири смотрел на ближайшее будущее гораздо спокойнее: весной он рассчитывал, что цены на билеты останутся примерно на прежнем уровне вплоть до марта 2027 года. Теперь прогноз уже совсем другой — летом плюс 10-20%.

Но и обстоятельства изменились: резко подорожало топливо. Поэтому нынешние слова О’Лири лучше воспринимать не как объявление будущего тарифа, а как сценарий: если нефть останется дорогой, и авиакомпании действительно переложат дополнительные расходы на пассажиров, летать следующим летом может стать заметно дороже.

Итоговый тариф зависит не только от стоимости керосина, но и от спроса, количества рейсов и конкуренции на конкретном направлении. Поэтому обещанные О’Лири 10-20% пока лучше запомнить — а следующим летом проверить, насколько на этот раз оказался точен главный прогнозист Ryanair.