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Что везем? - Металлолом. LDz Cargo выставит на аукцион почти тысячу тонн металлолома 0 118

Бизнес
Дата публикации: 27.09.2026
LETA
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Дочернее предприятие Latvijas dzelzceļš — компания LDz Cargo — в четверг, 1 октября, проведет электронный аукцион по продаже черного и цветного металлолома общим ориентировочным весом 965,12 тонны, сообщается на сайте компании.

Металлолом разделен на 14 лотов.

Самая высокая стартовая цена установлена для цветного металлолома, включающего титансодержащий лом и твердосплавные пластины, — 8000 евро за тонну без НДС. Самая низкая цена — 230 евро за тонну без НДС — предусмотрена для стружки черных металлов категории 16A.

Торги с повышением цены состоятся 1 октября в 13:00 на электронной аукционной площадке LDz Cargo.

В прошлом году оборот LDz Cargo составил 77,111 млн евро, что на 23,2% меньше, чем в 2024 году. Компания завершила год с убытками в размере 5,348 млн евро, тогда как годом ранее получила прибыль.

В октябре прошлого года в рамках реорганизации к LDz Cargo были присоединены другие дочерние предприятия Latvijas dzelzceļš — LDz ritošā sastāva serviss и LDz loģistika.

В концерн LDz также входят LatRailNet, занимающаяся определением платы за использование инфраструктуры и распределением ее пропускной способности, и охранная компания LDz apsardze.

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#финансы #бизнес #прибыль #аукцион #убытки
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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