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До конца года airBaltic обязан найти двух покупателей – иначе грозит банкротство 3 1183

Бизнес
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: airBaltic
ФОТО: LETA

В оставшиеся месяцы этого года правительству Латвии предстоит решить вопрос о новых инвестициях в латвийскую национальную авиакомпанию airBaltic и гарантиях возврата займа в размере 350 млн евро, сообщает TV3.

Авиакомпания «airBaltic» обратилась в суд США за защитой от кредиторов и привлекла переходный кредит в размере 350 млн евро. Судебные документы США свидетельствуют о хронической нехватке у компании денежных средств и жёстких установленных сроках.

Ближайшие месяцы станут для «airBaltic» решающими, и до января правительству Латвии предстоит решить, вкладывать ли вновь государственные деньги в авиакомпанию.

Обязательства «airBaltic» составляют 1,8 млрд евро. В эту сумму входят деньги, привлечённые посредством облигаций, лизинговые платежи за самолёты и двигатели, государственные и банковские кредиты, задолженность перед поставщиками и неуплаченные налоги. На бумаге активы компании стоят более 1,5 млрд евро, однако большая их часть — стоимость самолётов и двигателей, взятых в операционный лизинг и не принадлежащих авиакомпании. Расходы компании превышают доходы, поэтому долги растут.

В ближайшие месяцы «airBaltic» в соответствии с жёстким графиком должна выполнить несколько задач: пересмотреть договоры, по которым авиакомпания предоставляет свои самолёты для рейсов «Lufthansa», сократить флот и расторгнуть договоры с компаниями, предоставляющими самолёты в операционный лизинг.

До начала декабря необходимо представить как минимум двух потенциальных стратегических инвесторов.

До конца года необходимо сократить лизинговые платежи, пересмотреть договоры с производителем самолётов «Airbus», у которого латвийская авиакомпания обязалась приобрести 100 самолётов, а также с производителем двигателей «Pratt & Whitney». С этой компанией заключён договор на техническое обслуживание двигателей, предусматривающий штрафы в случае сокращения флота.

Авиакомпания выпустит новые акции для привлечения дополнительного капитала, и на 120-й день после подачи заявления в суд у «airBaltic» должен быть заключён договор с одним или несколькими инвесторами, готовыми вложить средства в компанию и гарантировать возврат займа в размере 350 млн евро.

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#кризис #инвестиции #финансы #банкротство #airbaltic #экономика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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