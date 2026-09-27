Чаще всего инспекторы обнаруживали неукрепленные края траншей, неправильно установленные или используемые строительные леса, а также несоблюдение требований безопасности при работе на крышах и выполнении других работ на высоте.

В ГИТ подчеркивают, что такие нарушения создают непосредственную угрозу здоровью и жизни работников. Падение с высоты или обрушение траншеи может привести к тяжелым и даже смертельным последствиям.

На некоторых стройках работы пришлось останавливать

Существенные нарушения требований охраны труда были обнаружены на 12 проверенных строительных объектах.

В семи случаях инспекция выдала предупреждения и распоряжения о приостановке работы всего объекта или его части. Еще в пяти случаях были назначены административные денежные штрафы.

ГИТ напоминает, что работодатель обязан оценивать профессиональные риски и обеспечивать безопасные условия труда, подходящее оборудование, коллективные и индивидуальные средства защиты, а также обучение и инструктаж работников.