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Каждый третий не прошел проверку: что обнаружили на стройках Латвии 0 449

Бизнес
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стройка

Как сообщает Государственная инспекция труда (ГИТ), нарушения выявлены в 31% проверенных предприятий строительной отрасли.

Чаще всего инспекторы обнаруживали неукрепленные края траншей, неправильно установленные или используемые строительные леса, а также несоблюдение требований безопасности при работе на крышах и выполнении других работ на высоте.

В ГИТ подчеркивают, что такие нарушения создают непосредственную угрозу здоровью и жизни работников. Падение с высоты или обрушение траншеи может привести к тяжелым и даже смертельным последствиям.

На некоторых стройках работы пришлось останавливать

Существенные нарушения требований охраны труда были обнаружены на 12 проверенных строительных объектах.

В семи случаях инспекция выдала предупреждения и распоряжения о приостановке работы всего объекта или его части. Еще в пяти случаях были назначены административные денежные штрафы.

ГИТ напоминает, что работодатель обязан оценивать профессиональные риски и обеспечивать безопасные условия труда, подходящее оборудование, коллективные и индивидуальные средства защиты, а также обучение и инструктаж работников.

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#строительство #штрафы #безопасность #стройка #охрана труда
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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