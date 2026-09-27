Как сообщает Государственная инспекция труда (ГИТ), нарушения выявлены в 31% проверенных предприятий строительной отрасли.
Чаще всего инспекторы обнаруживали неукрепленные края траншей, неправильно установленные или используемые строительные леса, а также несоблюдение требований безопасности при работе на крышах и выполнении других работ на высоте.
В ГИТ подчеркивают, что такие нарушения создают непосредственную угрозу здоровью и жизни работников. Падение с высоты или обрушение траншеи может привести к тяжелым и даже смертельным последствиям.
На некоторых стройках работы пришлось останавливать
Существенные нарушения требований охраны труда были обнаружены на 12 проверенных строительных объектах.
В семи случаях инспекция выдала предупреждения и распоряжения о приостановке работы всего объекта или его части. Еще в пяти случаях были назначены административные денежные штрафы.
ГИТ напоминает, что работодатель обязан оценивать профессиональные риски и обеспечивать безопасные условия труда, подходящее оборудование, коллективные и индивидуальные средства защиты, а также обучение и инструктаж работников.
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