В ноябре состоится ежегодная народнохозяйственная конференция Банка Латвии "От политики к влиянию. Будущее народного хозяйства Европы", сообщили агентству ЛЕТА в Банке Латвии.

Конференцию откроет член совета Европейского центрального банка (ЕЦБ), президент Банка Латвии Мартиньш Казакс. Со вступительными речами на конференции выступят член совета ЕЦБ, президент Центрального банка Германии Йоахим Нагель и комиссар Европейского союза по финансовым услугам Мария Луиш Албукерке.

Главной темой конференции будут вызовы, с которыми сталкивается в новой геополитической среде экономика еврозоны и ее важнейший игрок - Германия. Экономики европейских стран тесно связаны, поэтому эти вызовы существенно влияют на перспективы развития малых стран ЕС, в том числе Латвии. Особое внимание на конференции будет уделено необходимым для решения проблем политическим мерам, чтобы добиться ощутимых улучшений в повседневной жизни европейских граждан и предприятий.

Работа конференции будет организована в виде двух панельных дискуссий. На первой будут обсуждаться важнейшие экономические проблемы в еврозоне с точки зрения ее крупнейших экономик, с особым вниманием к политическим и практическим решениям.

Вторая панельная дискуссия будет посвящена инициативам по укреплению интеграции европейской финансовой системы.

Конференция состоится 11 ноября в Латвийской национальной библиотеке.