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Армейские сухпайки всплыли в интернете: можно ли их вообще продавать? 0 214

Бизнес
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сухой паек латвийской армии

Фото: beztabu.tv3.lv

Сухие пайки, предназначенные для латвийских военнослужащих, обнаружили в свободной продаже в интернете. Причем часть предлагаемых продуктов оказалась с истекшим сроком годности.

Как сообщает программа TV3 Bez Tabu, внимание журналистов на объявления обратил один из зрителей. Армейские продовольственные наборы выставлялись, в частности, на аукционной платформе Izsolis.lv. Конкретный аукцион завершился без победителя, однако, по словам зрителя, подобные предложения в интернете появляются не впервые.

На упаковке пайков прямо указано, что они не предназначены для дальнейшего распространения. Кроме того, срок годности обнаруженных журналистами продуктов истек еще в октябре 2025 года.

Откуда они взялись у частных продавцов?

Похожие предложения обнаружились не только на латвийских площадках. Bez Tabu нашла произведенные в Латвии армейские сухпайки и в зарубежном интернет-магазине, специализирующемся на военном питании разных стран. Один латвийский комплект там предлагался почти за 30 евро.

Национальные вооруженные силы пояснили журналистам, что выдаваемые военнослужащим сухпайки предназначены исключительно для служебных нужд и не должны поступать в дальнейшее обращение.

Если военнослужащий не использовал выданный ему продовольственный набор, тот должен остаться в распоряжении НВС. Иными словами, военнослужащий не вправе просто забрать неиспользованный паек и затем продать его в интернете.

Отдельный вопрос касается продуктов с истекшим сроком годности. Продовольственно-ветеринарная служба напомнила, что при обороте пищевых продуктов необходимо соблюдать установленные законодательством требования, а ответственность за предлагаемый покупателям товар несет продавец.

Таким образом, вопрос здесь не столько в самом факте появления «армейской еды» на сайте объявлений, сколько в ее происхождении: если это сухпайки, выданные НВС для служебного использования, они не должны были оказаться у частных продавцов. А появление в продаже просроченных продуктов дополнительно ставит вопрос о соблюдении требований безопасности пищевых продуктов.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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