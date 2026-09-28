С 27 сентября в Евросоюзе начали применяться новые правила против так называемого гринвошинга — ситуации, когда товар или компания выглядят в рекламе экологичнее, чем являются на самом деле. Теперь производителям придется гораздо осторожнее использовать слова «зеленый», «экологичный», «устойчивый» и «климатически нейтральный».

Новые требования основаны на директиве ЕС Empowering Consumers for the Green Transition (EU 2024/825). Сама директива вступила в силу еще в 2024 году, однако именно с 27 сентября 2026 года ее положения должны применяться в странах Евросоюза.

Что теперь нельзя писать просто так

Компании больше не смогут без достаточного обоснования использовать общие экологические определения вроде «зеленый», «натуральный», «экологичный» или «устойчивый». Если производитель заявляет об экологическом преимуществе товара, потребителю должно быть понятно, на чем это утверждение основано.

Отдельно правила затрагивают популярные заявления о «климатической нейтральности». Нельзя создавать впечатление, что конкретный товар имеет нейтральное или положительное воздействие на климат, если такое утверждение основано лишь на компенсации выбросов — например, покупке углеродных сертификатов или финансировании посадки деревьев.

Под ограничения попадают и самодельные «зеленые» знаки качества. Использовать экологические и социальные маркировки можно будет при соблюдении установленных требований — в частности, если они основаны на сертификационной системе или учреждены государственными органами.

Под запретом — и некоторые другие маркетинговые уловки

Новые нормы касаются не только экологической рекламы. Например, компании не должны выдавать за преимущество характеристику, которая и без того является обязательной по закону. Если определенное вещество уже запрещено во всем ЕС, производитель не должен создавать у покупателя впечатление особого достоинства товара только потому, что он «не содержит» это вещество.

Кроме того, правила усиливают защиту потребителей от практик, связанных с преждевременным устареванием товаров, и предусматривают более прозрачную информацию о долговечности и ремонтопригодности продукции.

Изменения коснутся всего Евросоюза

Еврокомиссия подчеркивает, что с 27 сентября новые правила применяются по всему ЕС. Они касаются экологических заявлений и маркировок в отношении потребительских товаров и услуг.

Таким образом, привычные надписи вроде «eco», «green» или «climate neutral» не исчезнут полностью, но использовать их как ничем не подкрепленный рекламный лозунг станет значительно сложнее.