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Насколько близко Латвия к повышению налогов - экономист об опасной черте 1 185

Бизнес
Дата публикации: 28.09.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Калькулятор и деньги

В ближайшие годы Латвии придется искать решения, как обеспечить необходимое финансирование обороны, одновременно сохраняя ограниченное фискальное пространство, указал в программе TV24 «Цена денег» ректор Латвийского университета, экономист Гундарс Берзиньш.

Он пояснил, что одним из возможных, но непопулярных в обществе решений могло бы стать повышение налогов. Такой шаг стал бы актуальным в случае, если не удалось бы достаточно сократить государственные расходы. В то же время перед выборами политикам было бы трудно говорить о повышении налогов, поскольку такие решения обычно не пользуются популярностью в обществе.

Берзиньш подчеркнул, что существенным вызовом является необходимость направлять на оборону 5% от валового внутреннего продукта. По его мнению, это требование существенно ограничивает фискальное пространство Латвии и означает, что и в последующие годы необходимо будет обеспечивать такой уровень финансирования.

В то же время экономист отметил, что предусмотренное для обороны финансирование нельзя просто свободно направить на любой проект. В НАТО установлены конкретные критерии, определяющие, какие расходы можно засчитывать в оборонное финансирование, а какие — нет. Следовательно, у государства нет возможности по собственному усмотрению классифицировать любые расходы как оборонные.

По словам Берзиньша, в этой сфере также осуществляется контроль и аудит, в ходе которых оценивается, соответствуют ли конкретные расходы установленным критериям. Это делает использование оборонного финансирования более сложным, однако одновременно экономист видит возможности для поиска творческих решений.

Он особо выделил развитие военной промышленности в Латвии. Если бы предусмотренное для обороны финансирование использовалось для развития местной промышленности и латвийским предприятиям обеспечивались заказы, то от таких вложений можно было бы получить и экономическую отдачу.

Однако и в этой сфере существуют ограничения, поскольку развитие военной промышленности связано с необходимостью организовывать закупки и соблюдать порядок проведения конкурсов. Поэтому одного лишь политического решения недостаточно, чтобы автоматически направить предназначенные для обороны деньги латвийским предприятиям.

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#НАТО #налоги #Латвия #бюджет #оборона #финансирование #экономика #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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