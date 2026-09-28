Протестная акция автобусников на минувшей неделе стала локальным апокалипсисом: по стране она затронула десятки тысяч пассажиров, не было выполнено около тысячи рейсов. Таким образом Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков (ЛАПП) решила «привлечь внимание к критической ситуации в общественном транспорте».

Что у них почем

Между тем масштаб проблемы был давно известен: еще 10 февраля Кабинету министров было доложено о «необходимом дополнительном финансировании для обеспечения услуг…» — в размере 9 191 281 евро. Сумма значительная, но в масштабе расходной части госбюджета — 17,945 миллиарда евро — согласимся, мелкая дробь.

В общем же наши перевозчики фактически существуют за счет общенационального бюджета: на 2026 год только программа 31.06.00 — «Дотация на покрытие убытков предоставляющим услуги общественного транспорта» — насчитывала 93 787 014 евро.

Однако целый ряд установок правительства не удовлетворил собственников автобусных компаний. Например, вот такая формулировка из документа, разработанного государственной Автотранспортной дирекцией, подведомственной Министерству сообщения:

«Для перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки на основании договоров с фиксированной ценой, отдельные субсидии за перевозку лиц, имеющих право на льготный проезд, не выплачиваются».

Впрочем, сохраняется порядок отдельной оплаты перевозки лиц, имеющих право на льготный проезд, для юридических лиц, осуществляющих пассажирские перевозки железнодорожным транспортом, и коммерческих перевозчиков, а также для муниципальных образований государственных (б. республиканских) городов в отношении перевозки инвалидов и детей-сирот.

А вот кто у нас в теме

Стоит отметить, что автобусные предприятия ЛР завязаны на вполне конкретные бизнес-интересы. Речь идет о весьма влиятельных фигурах — экс-премьере Андрисе Шкеле и экс-главе газовой компании Itera Latvija Юрисе Савицкисе.

К примеру, АО Liepājas autobusu parks исторически контролировалось фирмами, связанными с женой и дочерьми А. Шкеле. В 2015 году долю в 33% в этой холдинговой структуре выкупила компания Regma 102, принадлежащая семье еще одного политика и бизнесмена. С тех пор два «олигарха» ведут этот бизнес совместно.

В свою очередь, Ю. Савицкис являлся главным бенефициаром одного из старейших и крупнейших автобусных парков Латвии — Nordeka — вплоть до конца 2024 г., когда менеджмент компании выкупил ее через MBO Invest.

Сектор привлекал крупный капитал гарантированным доходом: правительство заключало с перевозчиками долгосрочные контракты — на 10 лет — и щедро субсидировало убыточные региональные маршруты из госбюджета.

Масштаб влияния «олигархов» наглядно вскрылся в ходе громкого расследования Совета по конкуренции Латвии, которое завершилось в 2023 году. Выяснилось, что выгодополучатели вступили в тайный сговор, разделив между собой крупнейшие лоты на региональные перевозки общей стоимостью в сотни миллионов евро!

В итоге Liepājas autobusu parks получил самый большой штраф — 862,7 тысячи евро; Nordeka была оштрафована на 637,6 тысячи евро; Latvijas sabiedriskais autobuss — на 474,6 тысячи евро.

Однако расторгнуть договоры государству оказалось крайне дорого и сложно, и все время оставался риск оставить регионы вообще без транспорта.

Заметим, что данные факты, получившие огласку уже несколько лет назад, никоим образом не отражены в официальных материалах Автотранспортной дирекции. Можно подумать, что мы имеем дело с неким абсолютно прозрачным высококонкурентным рынком, в котором просто не хватает какой-то денюжки…

Дотации — 110%, но денег нет

Как явствует из данных, представленных Кабинету министров, и в 2026 году бюджет не скупился на выплаты частному капиталу: по региональным маршрутам с 1 января по 30 июня денежные трансферты уже составили 110% от годовой суммы. Тем не менее «существуют значительные риски для обеспечения непрерывности работы общественного транспорта»!

Все это потому, что в силу повышения цен на топливо (+26%) у предприятий возник недостаток оборотных средств и «могут возникнуть трудности с расчетами с поставщиками и своевременной выплатой заработной платы сотрудникам».

Удивительные дела, согласимся: у нас ведь налицо фактически второй airBaltic, только на сей раз сухопутный и, типа, частный. Власти сформировали искусственную модель перекачки бюджетных средств в карманы нескольких физлиц, мотивируя это высокими общественными соображениями, при этом самостоятельно эта бизнес-модель функционировать не может, постоянно выказывая свою несостоятельность.

Такой вот капитализм по-латвийски, к коему приложили руку такие разные министры сообщения, как Талис Линкайтис (Новая консервативная партия), Атис Швинка («Прогрессивные»), Рихардс Козловскис («Новое Единство»). Несмотря на то что все вышеперечисленные силы якобы сражаются с «олигархами», по факту они заняты поддержанием данной, с позволения сказать, экосистемы.

Туда не ходят поезда

Совет по общественному транспорту утвердил прогноз на 2026 год, предусмотрев объем региональных автобусных перевозок на уровне 56,15 миллиона км, что на 14,8% (или 9,8 миллиона км) меньше показателя 2025 года. Что же касается пассажиропотока, то, если за I полугодие 2019 г. региональные автобусы Латвии перевезли 14,63 миллиона человек, за аналогичный период 2026 г. — всего 10,11 миллиона.

С середины апреля 2026 года SIA Norma-A (действующее под брендом Ecolines) прекратило оказание коммерческих транспортных услуг по маршрутам в Резекне, Даугавпилс (через Резекне), Балви и Вентспилс.

Могут ли автобусы быть заменены пресловутыми электричками Vivi? Увы, статистика показывает, что такие же дотируемые железнодорожные перевозки составляют всего 10% от километража. При всем желании Латвия уже никогда не сможет запустить рейсы электричек по закрытым маршрутам: Иерики — Гулбене (105 км), Лиепая — Вентспилс (121 км), Скулте — Руйиена — Ипики (85 км), Гулбене — Вецуми (78 км), Лиепая — Вайнеде (67 км), Мадона — Лубана (35 км)… Всего около 500 км и около 80 станций и остановочных пунктов.

Эта инфраструктура могла бы обслуживаться государственным предприятием, и, несмотря на малую рентабельность, все же процесс не сопровождался бы тем выкручиванием рук, которое мы наблюдаем ныне.

Разумеется, есть и радикальная мера — национализация крупных автобусных перевозчиков, но на это существующая власть не пойдет ни при каких обстоятельствах.

В качестве же меры, позволяющей свести концы с концами, власти предлагают сократить региональную маршрутную сеть автобусов примерно на 15%. Добра — всем провинциалам, которые голосуют за «латышские» партии!