Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Треть Латвии осталась без света: можно ли получить компенсацию за отключение электричества 0 34

Бизнес
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: блэкаут
ФОТО: BB.LV/AI

«Судя по прогнозам, ураганы и прочие природные катаклизмы в будущем будут повторяться все чаще и становиться все сильнее. Мы, жители Латвии, заключаем договоры с поставщиками электроэнергии. Если одна сторона (жители) не выполнит свои обязательства (вовремя не заплатит по счетам), то будет наказана — штрафы, пени.

А какое наказание предусмотрено для другой стороны (поставщиков электроэнергии), если они не выполняют свои обязательства (не поставляют электричество)? Разве не должны они приносить извинения и выплачивать компенсации за невыполнение своих обязательств?

Ссылаться каждый раз на форс-мажор некорректно: ведь потребители тоже порой сталкиваются с обстоятельствами непреодолимой силы (например, внезапная болезнь, задержка зарплаты), однако это не отменяет ни саму плату по счетам, ни оплату в установленные договором сроки! Читатель bb.lv»

Отвечает руководитель внешних коммуникаций предприятия «Sadales tīkls» Илзе Диманте:

— В случаях, когда речь идет о ликвидации последствий стихийных бедствий, бригады «Sadales tīkls» интенсивно работают в сложных условиях, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение всех клиентов. Устранение повреждений проводится последовательно: если была повреждена также сеть высокого напряжения, первоначально на соответствующей территории ее восстанавливает оператор системы передачи (совместно с бригадами «Sadales tīkls»). Затем работы продолжаются в сети среднего напряжения, после чего специалисты переходят к линиям низкого напряжения, постепенно восстанавливая подачу электроэнергии клиентам.

В соответствии с действующими регламентирующими актами, конкретно — согласно пункту 91 Правил Кабинета министров № 635 от 7 ноября 2023 г. «Правила торговли и использования электроэнергии», оператор системы должен устранить незапланированное отключение электроэнергии как можно скорее, но не позднее чем в течение 24 часов.

Важно отметить, что подпункт 93.1 упомянутых Правил предусматривает исключение: установленный срок может быть превышен, если во время отключения Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ) объявил предупреждение о погодных условиях как минимум желтого уровня.

Говоря о конкретной ситуации последнего ЧП: отключения электроэнергии были вызваны масштабным штормом, который привел к значительным повреждениям как в сети передачи, так и в распределительной электросети. Кроме того, во время отключений действовало предупреждение о погодных условиях, объявленное ЛЦОСГМ.

Надо также иметь в виду, что фиксированная ежемесячная часть тарифа — это финансирование, которое, подобно абонентской плате за мобильную связь, обеспечивает содержание электросети и предоставление услуги по распределению электроэнергии как в обычных условиях, так и в чрезвычайных ситуациях. В том числе эти средства используются для устранения повреждений, а также обеспечения необходимыми материалами и техническими ресурсами после стихийных бедствий.

В свою очередь, плата за фактически потребленную электроэнергию зависит только от объема электроэнергии (кВтч), поставленной клиенту.

Учитывая масштаб повреждений, вызванных штормом, и сложные условия работы, бригады «Sadales tīkls» работали в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее устранить оставшиеся повреждения и полностью восстановить электроснабжение.

×
#энергетика #права потребителей
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Демонтаж старой жд цистерны
Изображение к статье: Флаг Германии
Изображение к статье: Немецкий автоконцерн Volkswagen
Изображение к статье: Топливо и транспорт

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: восход солнца
Наша Латвия
Изображение к статье: Никита Гусятник
Наша Латвия
Изображение к статье: Можно ли употреблять бешеный огурец в пищу?
Дом и сад
Изображение к статье: На городском пляже Вентспилса обнаружены выброшенные на берег нефтепродукты.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Разрушаются ли витамины в продуктах при варке?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Россия - НАТО
В мире
5
Изображение к статье: восход солнца
Наша Латвия
Изображение к статье: Никита Гусятник
Наша Латвия
Изображение к статье: Можно ли употреблять бешеный огурец в пищу?
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео