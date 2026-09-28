«Судя по прогнозам, ураганы и прочие природные катаклизмы в будущем будут повторяться все чаще и становиться все сильнее. Мы, жители Латвии, заключаем договоры с поставщиками электроэнергии. Если одна сторона (жители) не выполнит свои обязательства (вовремя не заплатит по счетам), то будет наказана — штрафы, пени.

А какое наказание предусмотрено для другой стороны (поставщиков электроэнергии), если они не выполняют свои обязательства (не поставляют электричество)? Разве не должны они приносить извинения и выплачивать компенсации за невыполнение своих обязательств?

Ссылаться каждый раз на форс-мажор некорректно: ведь потребители тоже порой сталкиваются с обстоятельствами непреодолимой силы (например, внезапная болезнь, задержка зарплаты), однако это не отменяет ни саму плату по счетам, ни оплату в установленные договором сроки! Читатель bb.lv»

Отвечает руководитель внешних коммуникаций предприятия «Sadales tīkls» Илзе Диманте:

— В случаях, когда речь идет о ликвидации последствий стихийных бедствий, бригады «Sadales tīkls» интенсивно работают в сложных условиях, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение всех клиентов. Устранение повреждений проводится последовательно: если была повреждена также сеть высокого напряжения, первоначально на соответствующей территории ее восстанавливает оператор системы передачи (совместно с бригадами «Sadales tīkls»). Затем работы продолжаются в сети среднего напряжения, после чего специалисты переходят к линиям низкого напряжения, постепенно восстанавливая подачу электроэнергии клиентам.

В соответствии с действующими регламентирующими актами, конкретно — согласно пункту 91 Правил Кабинета министров № 635 от 7 ноября 2023 г. «Правила торговли и использования электроэнергии», оператор системы должен устранить незапланированное отключение электроэнергии как можно скорее, но не позднее чем в течение 24 часов.

Важно отметить, что подпункт 93.1 упомянутых Правил предусматривает исключение: установленный срок может быть превышен, если во время отключения Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ) объявил предупреждение о погодных условиях как минимум желтого уровня.

Говоря о конкретной ситуации последнего ЧП: отключения электроэнергии были вызваны масштабным штормом, который привел к значительным повреждениям как в сети передачи, так и в распределительной электросети. Кроме того, во время отключений действовало предупреждение о погодных условиях, объявленное ЛЦОСГМ.

Надо также иметь в виду, что фиксированная ежемесячная часть тарифа — это финансирование, которое, подобно абонентской плате за мобильную связь, обеспечивает содержание электросети и предоставление услуги по распределению электроэнергии как в обычных условиях, так и в чрезвычайных ситуациях. В том числе эти средства используются для устранения повреждений, а также обеспечения необходимыми материалами и техническими ресурсами после стихийных бедствий.

В свою очередь, плата за фактически потребленную электроэнергию зависит только от объема электроэнергии (кВтч), поставленной клиенту.

Учитывая масштаб повреждений, вызванных штормом, и сложные условия работы, бригады «Sadales tīkls» работали в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее устранить оставшиеся повреждения и полностью восстановить электроснабжение.