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Вводят налог на бабушкины цветы и грибы 0 935

Бизнес
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бабушка продает цветы

Напоминаем своим читателям, что 1 апреля 2027 года «жители, продающие товары или оказывающие услуги другим жителям, например обрабатывающие сады, преподающие частные уроки, ремонтирующие квартиры», смогут вместо 25% налога с микропредприятия платить 10%. Для этого им нужно будет открыть спецсчет, с коего Служба госдоходов автоматически снимет денюжку. Важное условие — в год должно быть не более 12 тысяч евро.

Предполагается, что в бюджет таким образом поступит около 2,5 миллиона евро. Но это еще бабушка надвое сказала — а вот перенастройка фискальной системы под этих налогоплательщиков обойдется в 341 510 евро. Опрошенные малые предприниматели «большого энтузиазма пока не выказывают».

«Я этот порядок точно не использую, — говорит рижанин Андрис, который ежедневно ремонтирует квартиры. — Двенадцать тысяч евро оборота в год — это 1000 евро в месяц до уплаты налогов. Это же до смешного мало! Месячные доходы от ремонта квартир у меня намного больше».

Этот порядок скорее подходит бабушкам, которые на местных муниципальных рынках, на отведенных местах или на углах улиц продают цветы, лечебные травы или связанную дома пару носков. Но вряд ли и они добровольно захотят платить 10 процентов.

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#налоги #микропредприятия #бюджет #грибы #цветы
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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