Airbus и итальянская Leonardo расследуют производственный дефект, затронувший около 500 самолетов A321neo — самой востребованной узкофюзеляжной модели европейского авиаконцерна. Проблема уже привела к задержкам поставок, однако, по данным регуляторов и производителя, угрозы безопасности полетов она не представляет.

Как сообщает Reuters, дефект обнаружили случайно: во время работ техник Airbus снял краску с одного из элементов фюзеляжа и обнаружил, что под ней местами отсутствует необходимый слой защитного грунта.

Проблема касается стрингеров — продольных силовых элементов конструкции в передней части фюзеляжа A321neo. Защитный грунт необходим для предотвращения коррозии, которая со временем может возникать в нижней части фюзеляжа, где скапливается влага.

По данным Airbus, проблема затрагивает около 500 самолетов. Примерно 250 из них уже находятся в эксплуатации, еще около 250 — на различных стадиях производства. Дальнемагистральная модификация A321XLR дефектом не затронута.

Самолеты можно продолжать эксплуатировать

Airbus подчеркивает, что обнаруженный дефект не представляет непосредственной угрозы безопасности полетов. Авиакомпании продолжают принимать новые A321neo.

Однако устранить недостаток все же придется. Перевозчикам, получающим затронутые самолеты, дадут два года на проведение ремонта вместо обычного четырехлетнего цикла технического обслуживания.

Работы могут занять до девяти дней, причем непосредственно ремонт — около двух-трех дней. Демонтировать соответствующие элементы фюзеляжа не потребуется, что заметно упрощает процедуру. :chatgpt-content-reference{index="3"}

След ведет к итальянскому поставщику

Airbus и Leonardo направили группы инженеров к итальянской компании TESI, расположенной к югу от Неаполя и поставляющей покрытия для Leonardo. Специалисты пытаются установить точную причину дефекта.

При этом Leonardo подтвердила, что TESI является ее поставщиком для работ, связанных с Airbus, но не подтвердила непосредственно ее ответственность за возникшую проблему.

Дефект уже сказался на производственном графике Airbus. По информации источников Reuters, до 20 самолетов, которые планировалось передать заказчикам раньше, пришлось перенести на четвертый квартал.

Для Airbus это особенно чувствительно: компания рассчитывает поставить заказчикам в 2026 году около 870 самолетов, и после более слабого сентября ей придется значительно ускорить темпы в последние месяцы года.

Нынешний случай стал уже второй проблемой с фюзеляжем A321neo менее чем за год. Тем не менее Airbus пока сохраняет годовой план поставок без изменений.