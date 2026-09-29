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Эстонские медиакомпании попросили отмены запрета на русскоязычный дубляж 0 281

Бизнес
Дата публикации: 29.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: кинотеатр

Крупнейшие медиакомпании Эстонии обратились к министру образования Кристине Каллас с официальным письмом, в котором просят отменить запрет на дубляж и закадровый перевод иностранного контента на другой иностранный язык, передает ERR.

Отсутствие закадрового перевода привело к снижению аудитории некоторых иностранных сериалов более чем на 50%. Авторы обращения указали, что часть русскоязычной аудитории будет вынуждена перейти с эстонских медиаплатформ на пиратские или российские ресурсы.

По их данным, доля жителей страны неэстонского происхождения, считающих российские телеканалы важным источником информации, снизилась с 2022 года с примерно 33 до 10%. Компании призвали оставить доступные и легальные альтернативы для сохранения тенденции.

Авторы обращения — руководители ERR, Duo Media Networks, TV3 Grupp Eesti и V World North Europe подчеркивают, что запрет на иностранную озвучку не способствует защите эстонского языка, но создает серьезный риск для информационной устойчивости страны.

С 2026 года в Эстонии действуют поправки к Закону о языке, касающиеся аудиовизуального контента. Они запрещают при публичном показе зарубежного контента озвучку или дубляж с одного иностранного языка на другой иностранный язык. То есть, к примеру, американский сериал нельзя официально показывать в Эстонии с русской озвучкой, если исходный язык — английский.

Исключение предусмотрено для детских и семейных фильмов.

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#Эстония #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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