Доход на один доступный гостиничный номер в Латвии за год увеличился почти на 18%, демонстрируя один из самых быстрых темпов роста в Европе. Исследование рынка гостеприимства стран Балтии "Hospitality Viewpoint 2026" показало, что в 2025 году доход на один доступный номер во всех трех балтийских столицах был выше, чем до пандемии.

Лучшие результаты продемонстрировал Вильнюс, где этот показатель достиг 148% от уровня 2019 года, второе место занимает Рига - 122%, а третье место - Таллинн с показателем 103%. Эксперты отмечают, что рынок гостеприимства в странах Балтии продолжает развиваться - улучшаются показатели деятельности отелей, меняется структура иностранных гостей, на рынке появляются новые концепции размещения.

В то же время инвестиционная активность пока не успевает за ростом отрасли - в 2025 году объем инвестиций в гостиничный сектор стран Балтии составил около 44 млн евро, что на 16% меньше, чем в среднем за последние десять лет. Однако, несмотря на низкую инвестиционную активность в гостиничном секторе Балтии, интерес к возможностям инвестиций в Риге сохраняется, и рынок продолжает расти, отмечает исполнительный директор компании по обслуживанию коммерческой недвижимости CPB Санта Розенкопфа.

"Чтобы лучше понять инвестиционные тенденции в индустрии гостеприимства, следует различать два вида вложений - инвестиции девелоперов в строительство новых гостиниц или модернизацию существующих объектов и приток нового капитала при смене собственников отелей. В сфере развития новых проектов сейчас наиболее активен Таллинн, в то время как в Вильнюсе, несмотря на нехватку отелей, в ближайшие годы ожидается самый медленный рост количества новых номеров. Это можно частично объяснить активным жилищным строительством и по-прежнему высокой доходностью в данном сегменте", - отмечает Розенкопфа.

В Риге девелоперы начинают новые проекты в гостиничном секторе с долей осторожности, однако активность на рынке сохраняется, отмечает рыночный аналитик CPB Елизавета Сивачева. На результаты деятельности отелей в столицах стран Балтии влияет не только развитие новых проектов, но и изменения в туристическом потоке и структуре иностранных гостей. Как отмечает Сивачева, Рига в последние годы успешно привлекала иностранных гостей, хотя именно она пережила наибольшее падение туристического потока с восточных рынков.

Исторически эти туристы составляли около 15% всех иностранных туристов, посещавших Латвию, но с 2022 года их доля существенно сократилась, и рынок все больше ориентируется на Западную Европу, Скандинавию и Северную Америку. В то же время увеличилось значение внутреннего туризма и туризма между странами Балтии - доля местных туристов в отелях балтийских столиц почти удвоилась, достигнув 20-25% общего числа ночевок.