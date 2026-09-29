Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Показатели отелей стран Балтии превысили допандемийный уровень 0 59

Бизнес
Дата публикации: 29.09.2026
LETA
Изображение к статье: Рецепшн отеля
ФОТО: pixabay

Доход на один доступный гостиничный номер в Латвии за год увеличился почти на 18%, демонстрируя один из самых быстрых темпов роста в Европе. Исследование рынка гостеприимства стран Балтии "Hospitality Viewpoint 2026" показало, что в 2025 году доход на один доступный номер во всех трех балтийских столицах был выше, чем до пандемии.

Лучшие результаты продемонстрировал Вильнюс, где этот показатель достиг 148% от уровня 2019 года, второе место занимает Рига - 122%, а третье место - Таллинн с показателем 103%. Эксперты отмечают, что рынок гостеприимства в странах Балтии продолжает развиваться - улучшаются показатели деятельности отелей, меняется структура иностранных гостей, на рынке появляются новые концепции размещения.

В то же время инвестиционная активность пока не успевает за ростом отрасли - в 2025 году объем инвестиций в гостиничный сектор стран Балтии составил около 44 млн евро, что на 16% меньше, чем в среднем за последние десять лет. Однако, несмотря на низкую инвестиционную активность в гостиничном секторе Балтии, интерес к возможностям инвестиций в Риге сохраняется, и рынок продолжает расти, отмечает исполнительный директор компании по обслуживанию коммерческой недвижимости CPB Санта Розенкопфа.

"Чтобы лучше понять инвестиционные тенденции в индустрии гостеприимства, следует различать два вида вложений - инвестиции девелоперов в строительство новых гостиниц или модернизацию существующих объектов и приток нового капитала при смене собственников отелей. В сфере развития новых проектов сейчас наиболее активен Таллинн, в то время как в Вильнюсе, несмотря на нехватку отелей, в ближайшие годы ожидается самый медленный рост количества новых номеров. Это можно частично объяснить активным жилищным строительством и по-прежнему высокой доходностью в данном сегменте", - отмечает Розенкопфа.

В Риге девелоперы начинают новые проекты в гостиничном секторе с долей осторожности, однако активность на рынке сохраняется, отмечает рыночный аналитик CPB Елизавета Сивачева. На результаты деятельности отелей в столицах стран Балтии влияет не только развитие новых проектов, но и изменения в туристическом потоке и структуре иностранных гостей. Как отмечает Сивачева, Рига в последние годы успешно привлекала иностранных гостей, хотя именно она пережила наибольшее падение туристического потока с восточных рынков.

Исторически эти туристы составляли около 15% всех иностранных туристов, посещавших Латвию, но с 2022 года их доля существенно сократилась, и рынок все больше ориентируется на Западную Европу, Скандинавию и Северную Америку. В то же время увеличилось значение внутреннего туризма и туризма между странами Балтии - доля местных туристов в отелях балтийских столиц почти удвоилась, достигнув 20-25% общего числа ночевок.

×
#туризм #инвестиции #страны Балтии #отели
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сухой паек латвийской армии
Изображение к статье: Калькулятор и деньги
Изображение к статье: Пассажиры на автовокзале Даугавпилса ждут пока государство и миллионеры разберутся между собой. Эксклюзив!
Изображение к статье: блэкаут Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: человек с электронной сигаретой
Техно
Изображение к статье: Агата Муцениеце и Петр Дранга
Люблю!
Изображение к статье: Река Гори Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Стэнли Туччи задумал похищение «Моны Лизы» в новом фильме
Культура &
Изображение к статье: Карбоновый пилинг: что нужно знать о популярной процедуре
Люблю!
Изображение к статье: разрушающийся мозг
Lifenews
Изображение к статье: человек с электронной сигаретой
Техно
Изображение к статье: Агата Муцениеце и Петр Дранга
Люблю!
Изображение к статье: Река Гори Иконка видео
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео