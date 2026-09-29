В рамках реструктуризации латвийской национальной авиакомпании airBaltic по процедуре Chapter 11 создан официальный комитет необеспеченных кредиторов. Об этом свидетельствуют документы, поданные в суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка.

В комитет вошли пять необеспеченных кредиторов: производитель самолетов Airbus Canada Limited Partnership, лизинговые компании Jackson Square Aviation Ireland и AVAP Leasing (Europe), а также аэропорты Таллина и Литвы.

Комитет будет представлять интересы необеспеченных кредиторов в ходе реструктуризации airBaltic.

Первое собрание кредиторов состоится 22 октября в 16:30 по латвийскому времени и пройдет дистанционно в Zoom.

В уведомлении о собрании говорится, что начало процедуры Chapter 11 автоматически приостанавливает большинство действий по взысканию долгов. Кредиторы, нарушившие этот запрет, могут быть привлечены к ответственности за причиненный ущерб, штрафные убытки и юридические расходы.

Срок подачи требований кредиторов пока не установлен. Если он будет определен, суд направит отдельное уведомление.

Процедура Chapter 11 позволяет должнику реорганизовать деятельность либо ликвидировать компанию в соответствии с утверждаемым планом. Такой план вступает в силу только после одобрения судом.

Кредиторы смогут ознакомиться с проектом плана и поясняющими материалами, а также могут получить возможность проголосовать по нему. Им сообщат дату судебного заседания по утверждению плана, на котором они смогут представить свои возражения и принять участие в рассмотрении дела.

Утверждение плана реструктуризации может привести к полному или частичному списанию обязательств. После этого кредиторы уже не смогут требовать их исполнения иначе, чем предусмотрено утвержденным планом.

Ранее airBaltic представила суду список кредиторов с 30 крупнейшими необеспеченными требованиями. Среди них обязательства перед Pratt & Whitney составляют 66,518 млн долларов.

Обязательства перед Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии оцениваются в 42,432 млн долларов и связаны с обязанностью airBaltic передать квоты в рамках системы торговли выбросами ЕС за выбросы CO₂ в 2025 году.

Задолженность перед государством в лице Министерства сообщения составляет 20,067 млн долларов, перед Службой государственных доходов — 15,428 млн, перед Рижским аэропортом — 9,071 млн, перед Eurocontrol — 5,589 млн долларов.

Кроме того, в списке указаны Shell Energy Europe с требованием на 5,439 млн долларов, Macquarie Aircraft Leasing Services — 4,671 млн, Wilmington Trust SP Services — 3,359 млн и Airbus Flight Hour Services — 3,282 млн долларов.