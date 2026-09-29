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В Олайне появится первая площадка для сортированных отходов: принимать будут даже шины и строймусор 0 32

Бизнес
Дата публикации: 29.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Площадка для сбора сортированных отходов

ChatGPT

В Олайне в октябре планируют начать строительство первой в крае специализированной площадки для сбора сортированных отходов. Здесь жители смогут сдавать не только привычное вторсырье, но и старую бытовую электротехнику, автомобильные шины, аккумуляторы и строительный мусор.

Как сообщает AS Olaines ūdens un siltums, площадку построят по адресу ул. Целтниеку, 3. Проектирование уже близится к завершению, а документация сейчас согласовывается в строительном управлении. Начало работ запланировано на октябрь 2026 года.

Первая такая площадка в Олайнском крае

Проектированием и строительством занимается SIA MRG ceļi, специализирующаяся на дорожном строительстве и также реализующая проекты реконструкции муниципальных улиц.

Новая площадка должна существенно расширить возможности сортировки отходов в Олайнском крае. Жители получат постоянное место, куда смогут привозить различные виды уже отсортированного мусора.

Особенно важно, что здесь можно будет сдавать вещи и отходы, которые до сих пор в крае принимали преимущественно только во время специальных акций. В их числе — отслужившая бытовая электротехника, шины, аккумуляторы и строительный мусор.

Сортировку предлагают начинать дома

Параллельно с подготовкой к строительству Olaines ūdens un siltums совместно с Олайнским краевым самоуправлением проводит долгосрочную информационно-просветительскую кампанию Izšķiro nākotni («Сортируй будущее»).

Ее основной посыл — «Сортировка начинается дома». Жителей призывают сделать раздельный сбор отходов частью повседневных привычек.

Председатель правления Olaines ūdens un siltums Марцис Мазурс отмечает, что недостаточно только призывать людей сортировать мусор — необходимо также обеспечить удобные места, где его можно сдавать.

По его словам, новая площадка станет практическим шагом, который должен сделать сортировку отходов в Олайнском крае доступнее.

Строительство обойдется почти в четверть миллиона евро

Стоимость строительства площадки составляет 246 405 евро. Из этой суммы 152 992 евро предоставит Европейский союз.

О ходе строительных работ и дате открытия новой площадки жителей Олайне обещают проинформировать дополнительно.

Таким образом, в Олайнском крае впервые появится постоянное место, где можно будет сдавать целый ряд отходов, для утилизации которых раньше приходилось ждать специальных акций.

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#строительство #экология #шины
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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