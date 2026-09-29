В сентябре значительно увеличился транзит зерновых культур из России и Беларуси через территорию Латвии, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (VID).

С 1 по 24 сентября через Латвию транзитом перевезли 253 623 тонны зерна из России — почти вдвое больше, чем за весь сентябрь 2025 года.

За тот же период транзит зерна из Беларуси составил 40 101 тонну, тогда как в сентябре прошлого года зерновые из этой страны через Латвию вообще не перевозились.

В общей сложности с 1 января по 24 сентября 2026 года через Латвию транзитом прошло 593 663 тонны российского зерна. Это на 8,9% меньше, чем за весь 2025 год. Транзит из Беларуси достиг 116 847 тонн — в 913 раз больше, чем за весь прошлый год.

Существенный рост наблюдался и в августе. Тогда через Латвию перевезли 158 983 тонны зерна из России, что на 55,9% больше, чем в августе 2025 года. Из Беларуси поступило 26 726 тонн, хотя годом ранее в августе такого транзита не было.

VID напоминает, что законодательство Евросоюза запрещает ввоз любых товаров, происходящих с территорий Украины, не контролируемых украинским правительством. Речь идет о незаконно аннексированных Россией Крымском полуострове, Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях. Запрет распространяется на все процедуры ввоза, включая транзит.

Для проверки происхождения зерна таможня выборочно изучает представленные документы. От предпринимателей требуют сведения о точном месте выращивания пшеницы, ее сорте, а также подтверждение того, что зерно не получено на неподконтрольных Украине территориях.

Кроме того, компании должны предоставлять подробную информацию о маршруте доставки от места производства до границы ЕС, товаросопроводительные накладные, договоры, транспортные документы, счета за перевозку и другие подтверждения.

По данным VID, проведенные проверки пока не выявили доказательств того, что перевозимая пшеница могла происходить с украинских территорий, не контролируемых правительством Украины.

В ведомстве подчеркивают, что обязанность контролировать соблюдение санкций лежит не только на таможне, но и на всех предприятиях, участвующих в транзите зерновой продукции. Они должны проверять соблюдение ограничений еще до заключения договоров на перевозку, перегрузку, хранение и дальнейшую транспортировку грузов.

За первые восемь месяцев 2026 года таможня VID предотвратила нарушения санкций в 842 случаях. В том числе в 467 случаях было отказано в применении заявленной таможенной процедуры к грузам.

В результате из Евросоюза не позволили вывезти различные механизмы и механические устройства, электрическое оборудование, транспортные средства, включая тягачи, прицепы и легковые автомобили, а также запчасти к ним. Под ограничения попали промышленные компоненты, в том числе насосы, компрессоры и гидравлические элементы, электроника, телекоммуникационное оборудование, трансформаторы, средства связи, аудиовизуальная аппаратура и другие товары.

В свою очередь, из России и Беларуси запретили ввозить в ЕС древесину и изделия из нее, включая строительные материалы и продукцию для мебельного производства, металлические изделия, автомобильные запчасти, техническое оборудование и другие грузы.

По информации VID, нарушения санкционного режима чаще всего связаны с указанием неверного кода товара по Комбинированной номенклатуре ЕС, предоставлением ложных сведений о стране происхождения или назначения, подделкой документов и несоблюдением условий переходных периодов, предусмотренных санкционными регламентами.

Таможенники также продолжают выявлять контрабанду санкционных товаров. Их прячут среди продукции, не подпадающей под ограничения, пытаясь таким образом незаконно и без декларирования перевезти через границу.