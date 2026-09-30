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Что будет со счетами за отопление? В Риге установили предел закупочной цены 0 235

Бизнес
Дата публикации: 30.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ригас силтумс

ChatGPT

Максимальная цена закупки теплоэнергии в Риге в октябре составит 54,85 евро за мегаватт-час (МВт·ч). Об этом сообщил руководитель отдела стратегических коммуникаций Rīgas siltums Иво Валдовскис.

Важно, что речь идёт не о тарифе, который жители Риги увидят в счетах за отопление, а о максимальной цене, по которой Rīgas siltums сможет закупать определённые объёмы тепловой энергии у производителей.

Как пояснили в компании, такой ценовой «потолок» вводится для защиты интересов потребителей и сдерживания стоимости тепла в отопительный сезон.

На октябрь максимальная закупочная цена установлена на уровне 54,85 евро за МВт·ч. При расчёте учитывались действующий тариф на теплоэнергию и средневзвешенная цена щепы в октябре — 29,07 евро за МВт·ч.

В дальнейшем максимальную закупочную цену планируется рассчитывать каждый месяц и публиковать на сайте Rīgas siltums.

Новый механизм разработан по инициативе предприятия совместно с Министерством климата и энергетики. Его задача — снизить зависимость стоимости произведённого из биотоплива тепла от колебаний цен на природный газ.

Согласно предусмотренной методике, максимальная закупочная цена будет состоять из постоянной и переменной частей. Последняя будет зависеть от изменения стоимости биотоплива.

В Rīgas siltums рассчитывают, что такой механизм позволит усилить конкуренцию между производителями тепловой энергии и сдерживать закупочные цены в течение отопительного сезона.

В прошлом финансовом году оборот концерна Rīgas siltums составил 239,6 млн евро, что на 3,6% меньше, чем годом ранее. При этом прибыль концерна достигла 19,9 млн евро. Прибыль самой материнской компании выросла на 61,4% — до 6,37 млн евро.

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#цены #отопление #энергетика #конкуренция #Ригас Силтумс #министерство климата и энергетики #тарифы
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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