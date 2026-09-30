Снижение налогов на рабочую силу, которое, по мнению работодателей, поможет латвийским компаниям стать более конкурентоспособными на глобальном рынке, является наиболее желанным улучшением бизнес-среды - этого хотели бы 64,8% всех предпринимателей, опрошенных Jumis Pro.

Дискуссия о налогах на рабочую силу остается актуальной в политической повестке дня уже много лет, и в этой сфере достигнут значительный прогресс за счет повышения необлагаемого налогом минимума доходов.

Тем не менее, 64,8% опрошенных представителей предприятий убеждены, что в годы работы 15-го созыва Сейма необходимо сделать следующий шаг и еще больше снизить налоги на рабочую силу. Это сделает Латвию более привлекательным местом для иностранных инвесторов, а также позволит местным компаниям успешнее конкурировать на международных рынках.

Второе по частоте предложение - продолжить движение к снижению бюрократического бремени для коммерсантов, критически оценив все предоставляемые отчеты и справки. 51,1% респондентов считают, что в настоящее время им приходится подавать слишком много различных документов, которые нередко дублируются или могут быть автоматизированы.

Этот вопрос особенно актуален в связи с оборотом электронных счетов, который вскоре станет обязательным для всех коммерсантов. Это дает возможность, например, рассчитывать сумму НДС автоматически.

36,4% опрошенных убеждены, что новоизбранным депутатам следует идти в ногу со временем и активнее содействовать интеграции цифровых решений, в том числе инструментов искусственного интеллекта (ИИ), в работу предприятий и учреждений. Предприниматели ожидают всеобъемлющую программу государственной поддержки внедрения цифровых решений, которой могли бы воспользоваться как крупные, так и малые предприятия. Это поможет повысить эффективность работы и решить проблему нехватки квалифицированной рабочей силы.

«Исследования, проведенные в западных странах, и опыт реальных компаний показывают, что цифровизация может внести колоссальный вклад в повышение производительности. Даже такой простой и широко распространенный сегодня инструмент как чат-бот с ИИ способен сделать работу службы поддержки клиентов эффективнее на 34%, а масштабная интеграция адаптированных под специализацию компании ИИ-инструментов может увеличить доходы в расчете на одного сотрудника почти в три раза. Все эти примеры четко и недвусмысленно подтверждают, что предприятиям стоит инвестировать в цифровизацию, причем желательно делать это как можно скорее, чтобы идти в ногу с глобальными лидерами и опережать более консервативных конкурентов», - советует руководитель Jumis Pro Виестурс Слайдиньш.

Среди наиболее популярных рекомендаций, прозвучавших в ходе опроса, также упоминались более доступная политика софинансирования, которую хотели бы видеть 22,7% респондентов, освобождение новых предприятий от уплаты налогов в первый год работы (18,8%) и целенаправленная помощь экспортерам в освоении новых рынков (14,2%).

Исследование проводилось в конце августа 2026 года путем опроса 176 крупных, средних и малых предприятий Латвии.