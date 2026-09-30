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Пересмотренные данные: ВВП Латвии в прошлом году вырос на 2,4% 0 58

Бизнес
Дата публикации: 30.09.2026
LETA
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Валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии в прошлом году, по пересмотренным данным, увеличился на 2,4%, тогда как ранее сообщалось о росте на 2,1%, свидетельствуют опубликованные в среду данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Статистическое управление также пересмотрело данные ВВП Латвии за 2024, 2023 и 2022 годы.

Согласно пересмотренным данным, в 2022 году рост экономики Латвии был несколько медленнее, чем сообщалось ранее, а именно 1,7%, тогда как ранее сообщалось о росте на 1,9%, а в 2023 году спад в экономике был чуть больше, чем было объявлено ранее - ВВП, по пересмотренным данным, в 2023 году сократился на 1%, тогда как ранее сообщалось о спаде на 0,9%. В свою очередь, в 2024 году в Латвии, по пересмотренным данным, был зафиксирован рост на 0,5% в противоположность ранее сообщавшимся изменениям в 0%.

ЦСУ поясняет, что ревизии были проведены во всех странах ЕС.

Ревизии данных ВВП проводятся для улучшения их качества путем обновления или внесения в расчеты новых, более детализированных источников данных, а также для устранения недостатков ранее применявшейся методологии.

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#Латвия #ВВП #рост экономики #экономика #статистика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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