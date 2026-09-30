В окрестностях Руцавы вырублен лес, в котором росла сосна возрастом не менее 377 лет , а также другие деревья сопоставимого возраста. На этой территории был зарегистрирован охраняемый биотоп европейского значения и места произрастания особо охраняемых видов, сообщает Латвийский фонд природы (ЛФП).

Вырубка произошла на территории, которой управляет Meža pētīšanas stacija — публичное агентство, находящееся под надзором Латвийского государственного института лесоведения Silava и Латвийского университета биологических наук и технологий.

ЛФП обратился в ответственные учреждения и министерства с требованием объяснить обстоятельства произошедшего и оценить ответственность за уничтожение природных ценностей.

Сосна начала расти примерно в 1649 году

О вырубке стало известно во время обследования известного участка гнездования черного аиста. На месте леса специалисты обнаружили свежую вырубку.

Орнитолог Марис Страздс вынес оттуда срез ствола одной из старых сосен. Специалисты Латвийского университета подсчитали годичные кольца и установили, что дереву было не менее 377 лет. Оно начало расти приблизительно в 1649 году.

Это была не единственная древняя сосна на участке. Возраст нескольких других срубленных деревьев составлял около 370 лет.

Эксперты допускают, что уничтоженная роща могла быть одним из старейших сохранившихся сосновых лесов Латвии. Для точного определения возраста и структуры всего лесного массива потребовались бы дополнительные исследования, однако после вырубки провести их в полном объеме уже невозможно.

Охраняемый лес был внесен в государственную систему

По данным Управления охраны природы, до вырубки здесь был зарегистрирован охраняемый в Европейском союзе биотоп «Старые или естественные бореальные леса».

Информация о нем содержалась в государственной системе учета природных данных Ozols.

Такие леса формируются на протяжении очень длительного времени. Для них характерны старые деревья разных возрастов, мертвая древесина и естественные процессы развития леса, благодаря которым здесь могут существовать виды, не способные выживать в интенсивно эксплуатируемых лесах.

В ЛФП подчеркивают: уничтоженный старый бореальный лес невозможно восстановить ни за несколько лет, ни даже за несколько десятилетий.

На участке также были зарегистрированы как минимум два особо охраняемых вида мхов, для сохранения которых могут создаваться микрозаповедники.

Рядом готовят к рубке еще один старый лес

Эксперты обнаружили еще одно тревожное обстоятельство. Неподалеку от уничтоженного участка к вырубке подготовлена другая роща, которая может быть сопоставима с первой по возрасту и экологической ценности.

Несколько особенно крупных и старых сосен там уже были отмечены для рубки.

Латвийский фонд природы требует не допустить начала работ до проведения полной инвентаризации природных ценностей и проверки соответствия запланированной вырубки требованиям природоохранного законодательства.

По словам председателя совета ЛФП Яниса Кюзе, произошедшее вызывает серьезные вопросы о соблюдении требований по защите особо охраняемых видов и биотопов, процедуре принятия решений и использовании научной информации при управлении лесами.

Особую обеспокоенность фонда вызывает то, что речь идет о территории, находящейся в управлении публичного учреждения, которое, по мнению природоохранной организации, должно служить примером сохранения природных ценностей.

ЛФП ожидает, что ответственные ведомства выяснят, как было принято решение о вырубке леса, учитывалась ли уже имевшаяся информация о его природоохранном статусе и кто несет ответственность за произошедшее.