Связанная с миллиардером Уорреном Баффетом компания MiTek Baltic уже четвертый месяц не может открыть счет ни в одном из банков Латвии, поскольку не может предоставить запрашиваемые банками паспортные данные Баффета как конечного бенефициара, сообщает Латвийское радио.

MiTek Baltic работает в Латвии уже 18 лет как филиал шведской MiTek Industries. В этом году по решению материнской компании в Швеции бизнес решили выделить и зарегистрировать как отдельное общество с ограниченной ответственностью (SIA).

Компания уже зарегистрирована и получила номер плательщика НДС, однако открыть полноценный банковский счет ей до сих пор не удалось. Временный счет открыт, но проводить через него повседневные операции невозможно.

Руководитель MiTek Baltic Интарс Дицманис рассказал Латвийскому радио, что первоначально банк потребовал копию паспорта Баффета, а позднее — его паспортные данные и номер социального страхования. Получить такую информацию компания, по его словам, не может.

Дицманис считает требования банков несоразмерными и называет сложившуюся ситуацию одним из последствий «капитального ремонта» финансового сектора Латвии.

О проблеме проинформирован Совет иностранных инвесторов в Латвии (FICIL). Там считают, что требования к предоставлению данных о конечном бенефициаре должны быть соразмерными и не должны необоснованно препятствовать началу деятельности компаний в Латвии.

FICIL намерен обратиться в Банк Латвии, чтобы выяснить, какие решения возможны в ситуациях, когда данные удостоверяющего личность документа конечного бенефициара объективно невозможно получить.

В Банке Латвии заявили, что пока не располагают полной информацией о конкретном случае. Однако, по предварительной оценке, требования банков могут быть связаны с американским законом FATCA, предусматривающим получение и передачу информации о налоговых резидентах США.

Центральный банк предлагает MiTek Baltic официально обратиться в Банк Латвии, после чего проблему можно будет попытаться решить в рамках процедуры медиации.

По данным Firmas.lv, 16 июля 2026 года в Регистре предприятий была зарегистрирована SIA MiTek Industries с уставным капиталом 400 000 евро. Ее единственным владельцем является зарегистрированная в США MiTek Inc., а конечным бенефициаром указан Уоррен Баффет.

Основной вид деятельности компании — инженерные услуги и связанные с ними технические консультации.