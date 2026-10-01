На фоне кризиса вокруг airBaltic власти вспомнили, что в стране, помимо Риги, есть два действующих аэродрома гражданской авиации государственного значения, которые в перспективе могут осуществлять регулярные пассажирские рейсы. Что этому мешает?

Экономика малой авиации

В октябре-ноябре Латвийская ассоциация авиации проведет масштабную дискуссию, материалы к которой уже поступили в Сейм. Слово предоставили заместительнице госсекретаря Министерства сообщения Элине Шилине-Неверовской: «Мы сегодня говорим о трех аэропортах — Лиепайском, Вентспилсском, Даугавпилсском».

Лиепайский аэропорт, что называется, почти как настоящий. Башенка управления воздушным движением, небольшой аэровокзал. В 2025 году осуществлено 4152 полета — но все для обучения пилотов, в том числе AirBaltic Training, и для так называемой авиации общего назначения, или частной.

Доходы в прошлом году составили: дотация от Лиепайского самоуправления — 1 064 004 евро (66%), от Министерства сообщения — 296 766 евро (13%), от Министерства обороны — 100 000 евро (6%), а собственные доходы — всего 238 747 евро (15%). То есть на две трети функционирование воздушной гавани идет за счет горожан, кои ее услугами не пользуются от слова вообще. Ну разве что, в теории, их могут эвакуировать вертолетом для срочной доставки в больницу Риги.

А ведь тут возможно посадить и Boeing 737! Поблизости, впрочем, есть литовская Паланга — сильный конкурент…

Вентспилс оборудован для приема в дневное и ночное время самолетов массой до 30 т. В эту категорию входит, к примеру, один из самых популярных региональных турбовинтовых лайнеров ATR 72. Но в прошлом году из 4164 полетов регулярных не было.

Доходы сформировали преимущественно собственная деятельность — 69 786 евро (42%), совокупная помощь министерств сообщения, внутренних дел и обороны — 64 230 евро (38%) и гранты местного самоуправления — 33 600 евро (20%). Вентспилсская специализация — поиск и спасение, погранохрана, хотя на излете «тучных годов» здесь принимали пробные рейсы airBaltic.

Что же касается Даугавпилса, то от старого аэропорта тут остались только воспоминания — положение в духе «начать и кончить». Если восстанавливать, то надо делать и полосу, и ангары, и терминал. В настоящее время завершена оценка воздействия на окружающую среду (IVN), предусматривающая прием до 4784 самолетов в год и 163 тысяч пассажиров. Правда, для восстановления воздушной гавани необходимы первоначальные капиталовложения и ясная модель финансирования. А пока что 18 миллионов евро инвестированы в индустриальный парк.

Есть в республике и частный аэродром – «Юрмала» (в прошлом — военный аэродром Тукумс), расположенный в Смардской волости. В настоящее время он не осуществляет регулярные пассажирские авиарейсы и работает как база для частной и деловой авиации, тренировок и мероприятий. Там же работает авиамузей.

Как на автобусе

В советские годы (особенно в период расцвета местных воздушных линий в 1960–1980-х годах) гражданские аэропорты Латвийской ССР — Даугавпилс, Лиепая и Вентспилс — были активно интегрированы как в сеть внутренних республиканских перевозок (в первую очередь с Ригой), так и в межреспубликанское сообщение СССР.

Даугавпилсский аэропорт имел одну из самых развитых маршрутных сетей среди региональных аэропортов Латвии благодаря мощной бетонной взлетно-посадочной полосе, способной принимать даже среднемагистральные самолеты. Основным же тружеником был турбовинтовой Ан-24.

Куда можно было долететь:

Рига — основной и самый частый регулярный рейс (в пиковые периоды выполнялось по нескольку рейсов в день).

Минск — прямые или транзитные рейсы (например, по линии Рига — Даугавпилс — Минск).

Москва (аэропорт Быково) — через Даугавпилс выполнялись прямые и транзитные рейсы (в частности, по популярной союзной линии Лиепая — Даугавпилс — Москва).

Симферополь (Крым) — сезонные или прямые межреспубликанские рейсы на юг страны (маршрут Лиепая — Даугавпилс — Симферополь).

Местные рейсы в другие города: например, в советское время также практиковались перелеты на «кукурузнике» Ан-2 в Валмиеру и Резекне.

Лиепая (Северный аэропорт, или Гробиня) также имела интенсивное авиасообщение. Помимо указанных транзитных рейсов, существовали полеты в Вентспилс и Калининград; причем эпизодически выполнялись даже прямые рейсы в Москву на Ту-134.

Вентспилсский аэропорт обслуживал прямые рейсы в Ригу, Ленинград и Минск, принимая реактивный самолет ближних линий Як-40 на новую бетонную полосу. Билеты на эти самолеты (особенно на внутриреспубликанские рейсы на Ан-24 и Ан-2) стоили сравнительно недорого — лишь ненамного дороже поездки на междугороднем автобусе или поезде, благодаря чему гражданская авиация в Латвийской ССР выполняла роль привычного общественного транспорта.

Далеко ли до Таллина?

Соседняя республика ныне осуществляет целый ряд регулярных полетов из местных аэропортов. Из административной столицы острова Сааремаа — Курессааре — можно долететь до столицы Эстонии 12 раз в неделю, на что из бюджета не жалеют 3,6 миллиона евро в год. Крупный остров Хийумаа в лице своего уездного центра Кярдла соединен с Таллином также 12 рейсами в неделю — на это тратится 1,6 миллиона евро в год. С такой же периодичностью бороздят небо самолеты по прямому маршруту Тарту — Хельсинки, что поддерживается государством в размере 854 тысяч евро в год.

И у наших южных соседей, кроме Вильнюса, имеются три вполне сертифицированных и действующих аэропорта: Каунас, Паланга и Шяуляй. Первые два используются для регулярных пассажирских рейсов, последний — преимущественно для военных, но также и для грузовых.

Аэропорт Лиепая также прошел процедуру PSO — определения общественных услуг. Подсчитано, что отсюда могут осуществляться по шесть раз в неделю рейсы в Стокгольм (нужна дотация в 500–650 тысяч евро в год), Осло (1,4–2,3 миллиона), Копенгаген (3,2–5,2 миллиона). Вероятнее всего, в лучшем случае самолеты будут загружены на 50 процентов.

Почем сегодня керосин?

Главной проблемой сегодняшнего гражданского воздушного флота является, впрочем, непредсказуемость цен на топливо. Поэтому покамест региональные аэродромы взвешивают разные модели — к примеру, есть вариант вообще объединить все с Ригой, сделав Лиепаю и Вентспилс филиалами. Хотя это может помешать привлечению средств Евросоюза, на что рассчитывают местные власти.

Ну а Министерство сообщения во главе с Рихардсом Козловскисом («Новое Единство») в настоящее время разводит руками — да, неплохо бы летать прямо вот от дома, но денюжек у нас нету…