Правительство Эстонии 1 октября одобрило национальные санкции, запрещающие транзит через территорию страны зерна российского и белорусского происхождения. Таким образом Таллин намерен заранее исключить возможность превращения эстонских портов в новый маршрут для российского зернового экспорта.

«Россия атакует украинские порты и препятствует поступлению украинского зерна на мировой рынок. Было бы цинично в то же время позволить ей вывозить свое зерно через наши порты», — объяснил решение министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

При этом есть важный нюанс: до сих пор транзит российского и белорусского зерна через Эстонию практически отсутствовал. Запрет носит прежде всего превентивный характер. Россия ищет альтернативные пути экспорта зерна после проблем с перевозками через Черное море, и эстонские власти утверждают, что интерес к использованию портов страны уже существует.

Санкция распространяется на зерно товарной группы CN 10 российского и белорусского происхождения. Она вступит в силу на следующий день после публикации соответствующих поправок в государственном вестнике Riigi Teataja.

Таллин одновременно координирует действия с Латвией и Литвой. Накануне Цахкна находился в Риге, где заявил, что прекращение транзита российского зерна должно стать совместным шагом трех стран Балтии.

В Евросоюзе с 2024 года действуют повышенные таможенные пошлины на зерно и зерновую продукцию из России и Беларуси. Однако они направлены прежде всего против импорта в ЕС и сами по себе не исключают транзит таких грузов через территорию Евросоюза в третьи страны — именно этот пробел Эстония теперь закрывает национальной санкцией.